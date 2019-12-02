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Лидеру сборной Уэльса запретят играть в любимую игру перед Евро

2 декабря, 16:33

Гарету Бэйлу запретят играть в гольф перед Евро

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не разделяет любви полузащитника Гарета Бэйла к гольфу.

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Тренер запретит футболисту "Реала" играть в гольф во время Евро-2020, чтобы Бэйл полностью сосредоточился на футболе. Гиггз убежден, что игра в гольф может привести к мышечной травме.

"Райан ясно дал понять, что на базе наше внимание должно быть сосредоточено на футболе. Гольфа не будет в моем списке, когда я оценю возможные места базирования.

Нельзя попасть в ситуацию, когда в команде игроки, рискующие состоянием здоровья из-за гольфа. Я ценю, что некоторые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, развлечение должно быть", – отметил представитель Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд.

Мы уже сообщали, что Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Смотрите, как Уэльс обыграл Венгрию в последнем матча отбора Евро-2020

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Гарет Бейл сборная Уэльса

Источник: The Times

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