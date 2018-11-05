Лидеры "Баварии" не воспринимают всерьез главного тренера команды

Несколько ведущих игроков "Баварии" не воспринимают всерьез главного тренера команды Нико Ковача, сообщает Abendzeitung München. По данным источника, Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери относятся к Ковачу как к своему приятелю, но не воспринимают его в качестве наставника, порой даже критикуя 41-летнего хорватского специалиста, считая, что у него недостаточно опыта для руководства командой.

Ранее жена Мюллера подвергла Ковача критике за то, что он выпустил ее мужа на поле только на 70-й минуте в матче 10-го тура чемпионата с "Фрайбургом" (1:1). Впрочем, после этого она принесла тренеру извинения.

Напомним, что Ковач возглавил "Баварию" минувшим летом, перейдя из "Айнтрахта". В нынешнем сезоне мюнхенский клуб, набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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