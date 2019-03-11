Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью
Звезды испанского гранда не хотят снова работать под руководством португальского тренера
Несколько футболистов мадридского "Реала" выступают против возвращения португальского тренера Жозе Моуринью во главу команды. Напомним, Моуринью работал в "Реале" с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Капитан "бланкос" Серхио Рамос пригрозил уходом из клуба в случае повторного назначения португальца. Против прихода Жозе выступают также Гарет Бэйл, Карим Бензема и Марсело, однако президент клуба Флорентино Перес заявил, что у игроков не будет права голоса при выборе коуча, сообщает Daily Mail.
Кстати, ранее "Сегодня" сообщали, что Серхио Рамос и Марсело поссорились во время тренировки. Футболисты устроили словесную перепалку, потому что испанцу не понравилось, как бразилец празднует победу в двухсторонке.
"МЮ" 18 декабря объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Португалец возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.
Ране мы писали, что "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко. До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу.
Как "Сегодня" сообщали ранее, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино
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