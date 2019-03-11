Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью

Звезды испанского гранда не хотят снова работать под руководством португальского тренера

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/658/14c/5c865814c34cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/658/14c/5c865814c34cb.jpg 2019-03-11T18:17:00+02:00 Футбол Звезды испанского гранда не хотят снова работать под руководством португальского тренера

Несколько футболистов мадридского "Реала" выступают против возвращения португальского тренера Жозе Моуринью во главу команды. Напомним, Моуринью работал в "Реале" с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Капитан "бланкос" Серхио Рамос пригрозил уходом из клуба в случае повторного назначения португальца. Против прихода Жозе выступают также Гарет Бэйл, Карим Бензема и Марсело, однако президент клуба Флорентино Перес заявил, что у игроков не будет права голоса при выборе коуча, сообщает Daily Mail.

Кстати, ранее "Сегодня" сообщали, что Серхио Рамос и Марсело поссорились во время тренировки. Футболисты устроили словесную перепалку, потому что испанцу не понравилось, как бразилец празднует победу в двухсторонке.

"МЮ" 18 декабря объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Португалец возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

Ране мы писали, что "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко. До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу.

Как "Сегодня" сообщали ранее, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино

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