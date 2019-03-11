Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью

Сегодня, 18:17

Звезды испанского гранда не хотят снова работать под руководством португальского тренера

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: AFP
Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/658/14c/5c865814c34cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/658/14c/5c865814c34cb.jpg Футбол Звезды испанского гранда не хотят снова работать под руководством португальского тренера

Несколько футболистов мадридского "Реала" выступают против возвращения португальского тренера Жозе Моуринью во главу команды. Напомним, Моуринью работал в "Реале" с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Капитан "бланкос" Серхио Рамос пригрозил уходом из клуба в случае повторного назначения португальца. Против прихода Жозе выступают также Гарет Бэйл, Карим Бензема и Марсело, однако президент клуба Флорентино Перес заявил, что у игроков не будет права голоса при выборе коуча, сообщает Daily Mail.

Кстати, ранее "Сегодня" сообщали, что Серхио Рамос и Марсело поссорились во время тренировки. Футболисты устроили словесную перепалку, потому что испанцу не понравилось, как бразилец празднует победу в двухсторонке.

"МЮ" 18 декабря объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Португалец возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

Ране мы писали, что "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко. До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу.

Как "Сегодня" сообщали ранее, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Реал Мадрид, Жозе Моуринью, Серхио Рамос, Гарет Бейл, Марсело

Вы сейчас просматриваете новость " Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Дело не в Донбассе: в РФ объяснили, зачем Путину война в Украине

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”

Космическая отрасль Украины остается на подхвате у NASA

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен
Загрузка...

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Вчера, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Вчера, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

9 марта, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

9 марта, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа