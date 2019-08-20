Сняв скальп с "Динамо", "Брюгге" продолжает феерить: результаты и расписание квалификации ЛЧ

В Европе проходят матчи последнего отборочного этапа за выход в групповой турнир Лиги чемпионов

Главный трофей еврофутбола / Фото: AFP

Во вторник, 20 августа, состоялись первые поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победители двухматчевых дуэлей пробьются в групповой турнир ЛЧ. Обидчик киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге" гостил в Линце у вице-чемпиона Австрии – команды ЛАСК.

Полтора балла на троих: заработок украинских клубов в рейтинге УЕФА на прошлой неделе

И "Брюгге" снова праздновал успех, победив во вторник австрийцев на их поле со счетом 1:0. Единственный мяч на 10-й минуте встречи с пенальти забил Ванакен, который две недели назад принес бельгийцам минимальную победу над "Динамо", также реализовав 11-метровый. Отметим, что за "Брюгге" 66 минут против ЛАСКа отыграл украинец Эдуард Соболь, принадлежащий "Шахтеру".

Смотрите, как "Брюгге" обыграл ЛАСК (1:0)

Вторник, 20 августа

АПОЭЛ (Кипр) – "Аякс" (Нидерланды) – 0:0

Удаление: Мазрауи (80, Аякс)

Реклама

ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 0:1

Гол: Ванакен (10, пен)

"Клуж" (Румыния) – "Славия" (Чехия) – 0:1

Гол: Масопуст (28)

Среда, 21 августа

"Динамо Загреб" (Хорватия) – "Русенборг" (Норвегия)

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1,68 – 4,05 – 5,50, проход: 1,6 – 2,4

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия)

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1,88 – 3,60 – 4,65, проход: 1,9 – 2,0

"Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия)

Букмекеры: 2,05 – 3,38 – 4,00, проход: 2,2 – 1,7

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

Руководство "Динамо" отреагировало молниеносно: Александр Хацкевич на следующий день был отправлен в отставку, а его место занял Алексей Михайличенко, занимавший ранее пост спортивного директора.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама