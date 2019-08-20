Сняв скальп с "Динамо", "Брюгге" продолжает феерить: результаты и расписание квалификации ЛЧ

Во вторник, 20 августа, состоялись первые поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победители двухматчевых дуэлей пробьются в групповой турнир ЛЧ. Обидчик киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге" гостил в Линце у вице-чемпиона Австрии – команды ЛАСК.
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И "Брюгге" снова праздновал успех, победив во вторник австрийцев на их поле со счетом 1:0. Единственный мяч на 10-й минуте встречи с пенальти забил Ванакен, который две недели назад принес бельгийцам минимальную победу над "Динамо", также реализовав 11-метровый. Отметим, что за "Брюгге" 66 минут против ЛАСКа отыграл украинец Эдуард Соболь, принадлежащий "Шахтеру".
Смотрите, как "Брюгге" обыграл ЛАСК (1:0)
Вторник, 20 августа
АПОЭЛ (Кипр) – "Аякс" (Нидерланды) – 0:0
Удаление: Мазрауи (80, Аякс)
ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 0:1
Гол: Ванакен (10, пен)
"Клуж" (Румыния) – "Славия" (Чехия) – 0:1
Гол: Масопуст (28)
Среда, 21 августа
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"Динамо Загреб" (Хорватия) – "Русенборг" (Норвегия)
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1,68 – 4,05 – 5,50, проход: 1,6 – 2,4
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия)
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,88 – 3,60 – 4,65, проход: 1,9 – 2,0
"Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия)
Букмекеры: 2,05 – 3,38 – 4,00, проход: 2,2 – 1,7
Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.
Руководство "Динамо" отреагировало молниеносно: Александр Хацкевич на следующий день был отправлен в отставку, а его место занял Алексей Михайличенко, занимавший ранее пост спортивного директора.
В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"
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