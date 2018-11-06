Лига чемпионов: где смотреть матч "Наполи" – "ПСЖ"

Сегодня, 20:54

Список трансляций матча в Неаполе на ТВ и в интернете

sscnapoli.it
sscnapoli.it

Сегодня, 6 ноября, в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" состоится суперматч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С: итальянский "Наполи" примет на своем поле французский "ПСЖ". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте смотреть матч "Наполи" – "ПСЖ" можно с помощью текстовой трансляции.

В предыдущем матче команды в Париже поделили очки, при этом хозяева поля отыгрались только в компенсированное время благодаря шедевральному голу Анхеля Ди Марии.

В турнирной таблице группы С, где лидирует "Ливерпуль" команды расположились рядом, с разницей всего в одно очко. Англичане ожидаемо дважды обыграли "Црвену Звезду" и практически гарантировали себе выход в плей-офф, а вот "Наполи" и "ПСЖ" придется еще побороться за вторую путевку из группы. 

Букмекеры о матче "Наполи" – ПСЖ":

Букмекеры считают, что сегодня побежу одержит команда из Франции. Котировки букмекеров: победа "Наполи" – 2,75, ничья – 3,7, победа "ПСЖ" – 2,4.

Смотреть матч "Наполи" – "ПСЖ":

Футбол-2, live
Футбол-1, среда, 08:15 (повтор)
Футбол-, среда, 14:35 (повтор)
Футбол-1, четверг, 01:45 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

Соперники подошли к матчу с хорошим настроением. "Наполи" в чемпионате Италии разгромил "Эмполи" с хет-триком Дриса Мертенса и входит в тройку лидеров Серии A.

А "ПСЖ" и вовсе установил просто феноменальный рекорд для топ-5 европейских чемпионатов – выиграл 12 матчей в стартовых 12-ти турах. Рекордную победу парижане добыли, что показательно, над второй командой в турнирной таблице – "Лиллем". Конкурентов у подопечных Томаса Тухеля во Франции нет, поэтому сейчас основное внимание – к Лиге чемпионов. Не пройти в 1/8 финала "ПСЖ" просто не имеет права.
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Сегодня|Спорт

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