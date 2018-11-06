Лига чемпионов: Коноплянка оказался в одной компании с Месси и Кавани

Украинский полузащитник не попал в ориентировочный состав на матч с "Галатасараем"

Накануне матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, первая партия которых состоится сегодня, официальный сайт УЕФА напомнил, кто из футболистов не сможет принять участия в играх и по какой причине. Также были указаны футболисты, выход которых на поле находится под вопросом, а еще сформированы ориентировочные стартовые составы. К сожалению, наш Евгений Коноплянка в обойму своего "Шальке" не попал. В последнее время он вообще редко играет за клуб.

ГРУППА A

"Монако" – "Брюгге"

"Монако": Бенальо – Туре, Глик, Жемерсон – Сидибе, Тилеманс, Шадли, Хенрихс – Диоп, Силла, Фалькао.

Не сыграют: Аолу (стопа), Головин (голеностоп), Йоветич (бедро), Лопеш (задняя мышца бедра), Пеллегри (приводящая мышца бедра), Раджи (спина), Субашич (задняя мышца бедра).

"Брюгге": Хорват – Денсвил, Мехеле, Пулен – Мата, Накамба, Ванакен, Вормер, Влитинк – Уэсли, Схрейверс.

Не сыграют: Груневелд (голеностоп), Воссен (колено).

"Атлетико" -- "Боруссия" Д

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Лукас, Хименес, Филипе Луис – Лемар, Родриго, Сауль, Корреа – Гризманн, Желсон.

Под вопросом: Коста (приводящая мышца), Коке (бедро), Лемар (бедро), Савич (бедро), Годин (гастроэнтерит).

"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Загаду, Геррейру – Витсель, Дилейни – Пулишич, Ройс, Санчо – Алькасер.

Не сыграют: Диалло (пах), Роде (икроножная мышца), Шмельцер (колено).

Под вопросом: Гетце (болезнь).

ГРУППА B

"Тоттенхэм" – "ПСВ"

"Тоттенхэм": Ворм – Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Дембеле, Уинкс – Сон Хын Мин, Эриксен, Алли – Кейн.

Не сыграют: Дайер (бедро), Льорис (дискафлификация), Роуз (пах), Вертонген (задняя мышца бедра), Дембеле (голеностоп).

Под вопросом: Ваньяма (колено).

"ПСВ": Зут – Анхелиньо, Виргевер, Швааб, Думфрис – Хендрикс, Перейро, Росарио – Бергвейн, де Йонг, Лосано.

Не сыграет: Томас (колено).

"Интер" – "Барселона"

"Интер": Ханданович – Врсалько, Шкриниар, де Врей, Асамоа – Брозович, Весино – Политано, Наингголан, Перишич – Икарди.

"Барселона": тер Стеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Видаль, Ракитич, Бускетс, Артур – Месси/Коутиньо, Суарес.

Не сыграют: Сампер (икроножная мышца), Юмтити (колено), Вермален (задняя мышца бедра).

Под вопросом: Месси (рука)

ГРУППА C

"Црвена Звезда" – "Ливерпуль"

"Црвена Звезда": Борян – Стойкович, Дегенек, Савич, Родич – Эбесилио, Йовичич, Бен, Крстичич, Марин – Павков.

Не сыграют: Боачи (мышца), Кафу (не сообщается).

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Милнер, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Не сыграют: Клайн (болезнь), Хендерсон (задняя мышца бедра), Шакири (решение тренера).

"Наполи" – "ПСЖ"

"Наполи": Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй – Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис – Мертенс, Инсинье.

Не сыграют: Кирикеш (колено), Мерет (рука), Верди (бедро), Унас (ахилл), Гулям (колено).

"ПСЖ": Буффон – Маркиньос, Тьяго Силва, Кимпембе – Менье, Дракслер, Верратти, Бернат – Неймар, Кавани, Мбаппе.

Не сыграют: Алвес (колено), Кюрзава (спина).

Под вопросом: Кавани (бедро).

ГРУППА D

"Порту" – "Локомотив"

"Порту": Касильяс – Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес – Данилу, Оливер Торрес, Отавио – Корона, Брахими, Марега.

Не сыграет: Абубакар (колено).

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Крыховяк, Хеведес – Денисов, Баринов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан.

Не сыграют: Коломейцев (бедро), Кверквелия (дисквалификация).

Под вопросом: Рыбус (бедро), Смолов (рука).

"Шальке" – "Галатасарай"

"Шальке": Нюбель – Стамбули, Сане, Настасич – Калиджури, Руди, Шопф, Сердар, Арит – Эмболо, Ут.

Не сыграют: Ферманн (пах), Мендиль (голеностоп), Тойхерт (бедро).

"Галатасарай": Муслера – Мариано, Сердар Азиз, Озан Кабак, Линнес – Донк, Ндиай, Бельянда – Оньекуру, Родригес – Синан Гюмюш.

Не сыграют: Эмре Акбаба (перелом плюсневой кости), Дердийок (бедро), Фернандо (бедро), Нагатомо (легкое).

Напомним, что сегодня мы проведем для вас две онлайн трансляции. Это суперматчи "Интер" – "Барселона", а также "Наполи" – "ПСЖ".

Ранее мы информировали о котировках букмекеров на игры четвертого тура.

Тем временем сегодня "Шахтер" отправился на выездной поединок с "Манчестер Сити", а Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста.