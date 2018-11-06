Лига чемпионов: Коноплянка оказался в одной компании с Месси и Кавани
Украинский полузащитник не попал в ориентировочный состав на матч с "Галатасараем"
Накануне матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, первая партия которых состоится сегодня, официальный сайт УЕФА напомнил, кто из футболистов не сможет принять участия в играх и по какой причине. Также были указаны футболисты, выход которых на поле находится под вопросом, а еще сформированы ориентировочные стартовые составы. К сожалению, наш Евгений Коноплянка в обойму своего "Шальке" не попал. В последнее время он вообще редко играет за клуб.
ГРУППА A
"Монако" – "Брюгге"
"Монако": Бенальо – Туре, Глик, Жемерсон – Сидибе, Тилеманс, Шадли, Хенрихс – Диоп, Силла, Фалькао.
Не сыграют: Аолу (стопа), Головин (голеностоп), Йоветич (бедро), Лопеш (задняя мышца бедра), Пеллегри (приводящая мышца бедра), Раджи (спина), Субашич (задняя мышца бедра).
"Брюгге": Хорват – Денсвил, Мехеле, Пулен – Мата, Накамба, Ванакен, Вормер, Влитинк – Уэсли, Схрейверс.
Не сыграют: Груневелд (голеностоп), Воссен (колено).
"Атлетико" -- "Боруссия" Д
"Атлетико": Облак – Хуанфран, Лукас, Хименес, Филипе Луис – Лемар, Родриго, Сауль, Корреа – Гризманн, Желсон.
Под вопросом: Коста (приводящая мышца), Коке (бедро), Лемар (бедро), Савич (бедро), Годин (гастроэнтерит).
"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Загаду, Геррейру – Витсель, Дилейни – Пулишич, Ройс, Санчо – Алькасер.
Не сыграют: Диалло (пах), Роде (икроножная мышца), Шмельцер (колено).
Под вопросом: Гетце (болезнь).
ГРУППА B
"Тоттенхэм" – "ПСВ"
"Тоттенхэм": Ворм – Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Дембеле, Уинкс – Сон Хын Мин, Эриксен, Алли – Кейн.
Не сыграют: Дайер (бедро), Льорис (дискафлификация), Роуз (пах), Вертонген (задняя мышца бедра), Дембеле (голеностоп).
Под вопросом: Ваньяма (колено).
"ПСВ": Зут – Анхелиньо, Виргевер, Швааб, Думфрис – Хендрикс, Перейро, Росарио – Бергвейн, де Йонг, Лосано.
Не сыграет: Томас (колено).
"Интер" – "Барселона"
"Интер": Ханданович – Врсалько, Шкриниар, де Врей, Асамоа – Брозович, Весино – Политано, Наингголан, Перишич – Икарди.
"Барселона": тер Стеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Видаль, Ракитич, Бускетс, Артур – Месси/Коутиньо, Суарес.
Не сыграют: Сампер (икроножная мышца), Юмтити (колено), Вермален (задняя мышца бедра).
Под вопросом: Месси (рука)
ГРУППА C
"Црвена Звезда" – "Ливерпуль"
"Црвена Звезда": Борян – Стойкович, Дегенек, Савич, Родич – Эбесилио, Йовичич, Бен, Крстичич, Марин – Павков.
Не сыграют: Боачи (мышца), Кафу (не сообщается).
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Милнер, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.
Не сыграют: Клайн (болезнь), Хендерсон (задняя мышца бедра), Шакири (решение тренера).
"Наполи" – "ПСЖ"
"Наполи": Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй – Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис – Мертенс, Инсинье.
Не сыграют: Кирикеш (колено), Мерет (рука), Верди (бедро), Унас (ахилл), Гулям (колено).
"ПСЖ": Буффон – Маркиньос, Тьяго Силва, Кимпембе – Менье, Дракслер, Верратти, Бернат – Неймар, Кавани, Мбаппе.
Не сыграют: Алвес (колено), Кюрзава (спина).
Под вопросом: Кавани (бедро).
ГРУППА D
"Порту" – "Локомотив"
"Порту": Касильяс – Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес – Данилу, Оливер Торрес, Отавио – Корона, Брахими, Марега.
Не сыграет: Абубакар (колено).
"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Крыховяк, Хеведес – Денисов, Баринов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан.
Не сыграют: Коломейцев (бедро), Кверквелия (дисквалификация).
Под вопросом: Рыбус (бедро), Смолов (рука).
"Шальке" – "Галатасарай"
"Шальке": Нюбель – Стамбули, Сане, Настасич – Калиджури, Руди, Шопф, Сердар, Арит – Эмболо, Ут.
Не сыграют: Ферманн (пах), Мендиль (голеностоп), Тойхерт (бедро).
"Галатасарай": Муслера – Мариано, Сердар Азиз, Озан Кабак, Линнес – Донк, Ндиай, Бельянда – Оньекуру, Родригес – Синан Гюмюш.
Не сыграют: Эмре Акбаба (перелом плюсневой кости), Дердийок (бедро), Фернандо (бедро), Нагатомо (легкое).
Напомним, что сегодня мы проведем для вас две онлайн трансляции. Это суперматчи "Интер" – "Барселона", а также "Наполи" – "ПСЖ".
Ранее мы информировали о котировках букмекеров на игры четвертого тура.
Тем временем сегодня "Шахтер" отправился на выездной поединок с "Манчестер Сити", а Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста.
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