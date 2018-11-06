Лига чемпионов: Коноплянка оказался в одной компании с Месси и Кавани

Сегодня, 12:31

Украинский полузащитник не попал в ориентировочный состав на матч с "Галатасараем"

Евгений Коноплянка постепенно выпал из состава &quot;Шальке&quot;. Фото AFP
Евгений Коноплянка постепенно выпал из состава "Шальке". Фото AFP

Накануне матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, первая партия которых состоится сегодня, официальный сайт УЕФА напомнил, кто из футболистов не сможет принять участия в играх и по какой причине. Также были указаны футболисты, выход которых на поле находится под вопросом, а еще сформированы ориентировочные стартовые составы. К сожалению, наш Евгений Коноплянка в обойму своего "Шальке" не попал. В последнее время он вообще редко играет за клуб.

ГРУППА A

"Монако" – "Брюгге"

"Монако": Бенальо – Туре, Глик, Жемерсон – Сидибе, Тилеманс, Шадли, Хенрихс – Диоп, Силла, Фалькао.

Не сыграют: Аолу (стопа), Головин (голеностоп), Йоветич (бедро), Лопеш (задняя мышца бедра), Пеллегри (приводящая мышца бедра), Раджи (спина), Субашич (задняя мышца бедра).

"Брюгге": Хорват – Денсвил, Мехеле, Пулен – Мата, Накамба, Ванакен, Вормер, Влитинк – Уэсли, Схрейверс.

Не сыграют: Груневелд (голеностоп), Воссен (колено).

"Атлетико" -- "Боруссия" Д

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Лукас, Хименес, Филипе Луис – Лемар, Родриго, Сауль, Корреа – Гризманн, Желсон.

Под вопросом: Коста (приводящая мышца), Коке (бедро), Лемар (бедро), Савич (бедро), Годин (гастроэнтерит).

"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Загаду, Геррейру – Витсель, Дилейни – Пулишич, Ройс, Санчо – Алькасер.

Не сыграют: Диалло (пах), Роде (икроножная мышца), Шмельцер (колено).

Под вопросом: Гетце (болезнь).

ГРУППА B

"Тоттенхэм" – "ПСВ"

"Тоттенхэм": Ворм – Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис – Дембеле, Уинкс – Сон Хын Мин, Эриксен, Алли – Кейн.

Не сыграют: Дайер (бедро), Льорис (дискафлификация), Роуз (пах), Вертонген (задняя мышца бедра), Дембеле (голеностоп).

Под вопросом: Ваньяма (колено).

"ПСВ": Зут – Анхелиньо, Виргевер, Швааб, Думфрис – Хендрикс, Перейро, Росарио – Бергвейн, де Йонг, Лосано.

Не сыграет: Томас (колено).

"Интер" – "Барселона"

"Интер": Ханданович – Врсалько, Шкриниар, де Врей, Асамоа – Брозович, Весино – Политано, Наингголан, Перишич – Икарди.

"Барселона": тер Стеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Видаль, Ракитич, Бускетс, Артур – Месси/Коутиньо, Суарес.

Не сыграют: Сампер (икроножная мышца), Юмтити (колено), Вермален (задняя мышца бедра).

Под вопросом: Месси (рука)

ГРУППА C

"Црвена Звезда" – "Ливерпуль"

"Црвена Звезда": Борян – Стойкович, Дегенек, Савич, Родич – Эбесилио, Йовичич, Бен, Крстичич, Марин – Павков.

Не сыграют: Боачи (мышца), Кафу (не сообщается).

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Милнер, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Не сыграют: Клайн (болезнь), Хендерсон (задняя мышца бедра), Шакири (решение тренера).

"Наполи" – "ПСЖ"

"Наполи": Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй – Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис – Мертенс, Инсинье.

Не сыграют: Кирикеш (колено), Мерет (рука), Верди (бедро), Унас (ахилл), Гулям (колено).

"ПСЖ": Буффон – Маркиньос, Тьяго Силва, Кимпембе – Менье, Дракслер, Верратти, Бернат – Неймар, Кавани, Мбаппе.

Не сыграют: Алвес (колено), Кюрзава (спина).

Под вопросом: Кавани (бедро).

ГРУППА D

"Порту" – "Локомотив"

"Порту": Касильяс – Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес – Данилу, Оливер Торрес, Отавио – Корона, Брахими, Марега.

Не сыграет: Абубакар (колено).

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Крыховяк, Хеведес – Денисов, Баринов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан.

Не сыграют: Коломейцев (бедро), Кверквелия (дисквалификация).

Под вопросом: Рыбус (бедро), Смолов (рука).

"Шальке" – "Галатасарай"

"Шальке": Нюбель – Стамбули, Сане, Настасич – Калиджури, Руди, Шопф, Сердар, Арит – Эмболо, Ут.

Не сыграют: Ферманн (пах), Мендиль (голеностоп), Тойхерт (бедро).

"Галатасарай": Муслера – Мариано, Сердар Азиз, Озан Кабак, Линнес – Донк, Ндиай, Бельянда – Оньекуру, Родригес – Синан Гюмюш.

Не сыграют: Эмре Акбаба (перелом плюсневой кости), Дердийок (бедро), Фернандо (бедро), Нагатомо (легкое).

Напомним, что сегодня мы проведем для вас две онлайн трансляции. Это суперматчи "Интер" – "Барселона", а также "Наполи" – "ПСЖ".

Ранее мы информировали о котировках букмекеров на игры четвертого тура.

Тем временем сегодня "Шахтер" отправился на выездной поединок с "Манчестер Сити", а Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста.
Лига чемпионов, Евгений Коноплянка, Лионель Месси

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Источник:

UEFA.com

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