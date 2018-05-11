Лига чемпионов обновила рекорд посещаемости еще до финала в Киеве

За ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Ливерпуль" (4:2) в прошлую среду на "Стадио Олимпико" наблюдали 61 889 болельщиков, а значит нынешний розыгрыш установит новый рекорд средней посещаемости в истории Лиги чемпионов УЕФА с момента ее появления в сезоне 1992/93.

На данный момент 124 матча этого розыгрыша (от группового этапа до финала) вживую увидели 5 683 357 болельщиков, что уже больше, чем 5 676 953 человека в сезоне 2013/14, и это включая финальный поединок. В тот раз средняя посещаемость матча Лиги чемпионов равнялась 45 416 зрителям, а в нынешнем сезоне она достигла 45 834 человек. Финал турнира 26 мая в Киеве с трибун увидит около 63 тысяч человек.

Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Посещаемость этого сезона не преодолеет показатель сезона 2002/03 (6 426 477 человек), но тогда формат турнира подразумевал второй групповой этап, и вместо 125 матчей проводилось 157. Если вспоминать Кубок европейских чемпионов, то его средняя посещаемость редко достигала 40 тысяч, хотя было исключение сезона 1959/60. Тогда, если не учитывать предварительный раунд, каждый матч собирал на трибунах в среднем 49 926 человек. В расчете на 125 встреч это выдало бы 6 240 790 болельщиков, что больше нынешнего рекорда.

Рекорды посещаемости Лиги чемпионов УЕФА

В целом: 115 500 – "Барселона" – "Пари Сен-Жермен", 1994/95, первый матч 1/4 финала

Финал: 90 245 – "Манчестер Юнайтед" – "Бавария", 1998/99, ("Камп Ноу", Барселона)

Групповой этап: 114 273 "Барселона" – "Манчестер Юнайтед", 1994/95

Отборочный раунд: 75 312 – "Манчестер Юнайтед" – "Брюгге", 2015/16, первый матч раунда плей-офф

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 26 мая в Киеве: травма лидера "Реала" в "Эль-Класико" против "Барселоны" оказалась несерьезной.