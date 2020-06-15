Лига чемпионов – Португалии, Лига Европы – Германии: стало известно, как "Шахтер" доиграет еврокубок

Решающие матчи плей-офф пройдут в одной стране для каждого турнира

В ближайшую среду, 17 июня, Исполком УЕФА должен официально объявить формат окончания сезона 2019/2020 в еврокубках. Однако журналисты Sky Sport Italia уже разузнали, какие решения подготовили для утверждения в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Несмотря на то, что УЕФА опроверг формат доигровки Лиги чемпионов в одной стране, именно так оно все и будет.

Оказывается, что на всех стадиях обоих еврокубков, начиная с четвертьфиналов, будут играть один матч. А вот вторые встречи 1/8 финала, которые не успели провести до карантина, состоятся там, где и должны были. Таким образом, "Шахтер" в повторной встрече Лиги Европы примет немецкий "Вольфсбург" в Харькове. Правда, есть исключение: пары "Интер" – "Хетафе" и "Рома" – "Севилья", которые не сыграли даже первые поединки, сразятся уже один раз на нейтральном поле в Германии.

А все следующие матчи плей-офф проведут с 10 по 21 августа в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Ожидается, что Кельн примет финал Лиги Европы 21 августа.

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Ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов в четырех парах пройдут 6-7 августа там же, где и должны: "Барселона" – "Наполи" (первая игра – 1:1), "МанСити" – "Реал" (2:1), "Бавария" – "Челси" (3:0), "Ювентус" – "Лион" (0:1). В четвертьфинал уже прибились "Атлетико", "ПСЖ", "Аталанта", "Лейпциг".

Со стадии четвертьфиналов все будут играть в Лиссабоне по одному поединку. Четвертьфиналы по одному в день пройдут с 12 по 15 августа, 18-19 августа – полуфиналы, а финал запланирован на 23 августа. Суперкубок УЕФА разыграют в Будапеште 24 сентября.

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