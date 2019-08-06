На этой стадии стартует вице-чемпион Украины киевское "Динамо"

Фаны Динамо / Фото: Twitter

Лига чемпионов: расписание и результаты третьего раунда квалификации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-08-06T10:51:00+03:00 Футбол На этой стадии стартует вице-чемпион Украины киевское "Динамо"

6 и 7 августа пройдут первые поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. С этой стадии стартует киевское "Динамо". Впервые в своей еврокубковой истории динамовцы будут играть против бельгийского "Брюгге".

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

Вторник, 6 августа

20:00 ПАОК (Греция) – "Аякс" (Голландия)

20:00 АПОЭЛ (Кипр) – "Карабах" (Азербайджан)

21:00 "Динамо" З (Хорватия) – "Ференцварош" (Венгрия)

21:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Копенгаген" (Дания)

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Среда, 7 августа

21:00 "Клуж" (Румыния) – "Селтик" (Шотландия)

21:45 "Марибор" (Словения) – "Русенборг" (Норвегия)

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

Вторник, 6 августа

21:30 "Брюгге" (Бельгия) – "Динамо" К (Украина)

Среда, 7 августа

20:00 "Краснодар" (Россия) – "Порту" (Португалия)

20:45 "Истанбул ББ" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция)

21:00 "Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)

Напомним, что вчера уже состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победитель пары "Динамо" – "Брюгге" встретится с победителем пары "Базель" – "ЛАСК". Первый матч состоится 20 или 21 августа в Австрии или Швейцарии, ответный – 27 или 28 августа в Киеве. В случае вылета "Динамо" от "Брюгге" подопечные Александра Хацкевича отправятся напрямую в групповой раунд Лиги Европы.

Перед Лигой чемпионов "Динамо" в чемпионате Украины разгромило "Львов":

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