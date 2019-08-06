Лига чемпионов: расписание и результаты третьего раунда квалификации

6 и 7 августа пройдут первые поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. С этой стадии стартует киевское "Динамо". Впервые в своей еврокубковой истории динамовцы будут играть против бельгийского "Брюгге".
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
Вторник, 6 августа
20:00 ПАОК (Греция) – "Аякс" (Голландия)
20:00 АПОЭЛ (Кипр) – "Карабах" (Азербайджан)
21:00 "Динамо" З (Хорватия) – "Ференцварош" (Венгрия)
21:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Копенгаген" (Дания)
Среда, 7 августа
21:00 "Клуж" (Румыния) – "Селтик" (Шотландия)
21:45 "Марибор" (Словения) – "Русенборг" (Норвегия)
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ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ
Вторник, 6 августа
21:30 "Брюгге" (Бельгия) – "Динамо" К (Украина)
Среда, 7 августа
20:00 "Краснодар" (Россия) – "Порту" (Португалия)
20:45 "Истанбул ББ" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция)
21:00 "Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)
Напомним, что вчера уже состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победитель пары "Динамо" – "Брюгге" встретится с победителем пары "Базель" – "ЛАСК". Первый матч состоится 20 или 21 августа в Австрии или Швейцарии, ответный – 27 или 28 августа в Киеве. В случае вылета "Динамо" от "Брюгге" подопечные Александра Хацкевича отправятся напрямую в групповой раунд Лиги Европы.
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