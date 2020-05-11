Лига чемпионов в следующем сезоне пройдет по-другому: и тут виноват коронавирус

Пандемия коронавируса продолжает свое пагубное влияние на мир спорта. Из-за неизвестности относительно сроков старта следующего футбольного сезона чиновники допускают, что квалификацию Лиги чемпионов совсем отменят. К слову, на днях УЕФА назвал точную дату возобновления Лиги чемпионов.

На данный момент планируется, что начало еврокубкового сезона 2020/2021 произойдет 20 октября. Хотя, напомним, из-за пандемии коронавируса все еще не могут решить судьбу сезона 2019/2020. Футбольные функционеры имеют сомнения насчет того, что нынешний сезон завершится вовремя. В связи с этим УЕФА может сократить или вообще отменить квалификацию к Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает британское издание The Times.

Пока же все ждут рестарта национальных чемпионатов в Европе, которые в разных странах запланированы на май и июнь. Окончательное решение о формате будущего еврокубкового сезона ожидают на Исполкоме УЕФА, который состоится 27 мая.

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