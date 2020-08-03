Лига чемпионов возвращается! Венгер назвал фаворитами турнира Зинченко и шейхов

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал своих фаворитов на выигрыш Лиги чемпионов, которая после полугодичной паузы возобновится на этой неделе. В ответных поединках 1/8 финала 7-8 августа встречаются "Манчестер Сити" – "Реал" (первый матч – 2:1), "Ювентус" – "Лион" (0:1), "Бавария" – "Челси" (3:0) и "Барселона" – "Наполи" (1:1).

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Примечательно, что Венгер прочит трофей-2020 клубам, которыми владеют шейхи – "ПСЖ" либо "МанСити" с украинцем Зинченко в составе.

"Когда вы играете в матче против "Аталанты" или "Атлетико", все может произойти. Но для меня "Манчестер Сити" и "ПСЖ" являются фаворитами турнира с точки зрения их потенциала, – цитирует Арсена Венгера Goal. – Я чувствую, что "ПСЖ" сейчас чуть менее силен, чем три или четыре года назад. Однако полагаю, что качество европейского футбола на самом высшем уровне тоже немного упало, и парижане по-прежнему входят в число двух-трех лучших клубов Европы. Мы не должны искать причин, почему "ПСЖ" еще не выиграл Лигу чемпионов. Даже "Реал" не выигрывал турнир в течение 10–15 лет, а затем выигрывал его три раза подряд"

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

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Напомним, что "ПСЖ" еще до паузы, связанной с эпидемиологической ситуацией, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Аталантой". На предыдущем этапе парижане благодаря Неймару разобрались с дортмундской "Боруссией".

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