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Лига чемпионов возвращается! Венгер назвал фаворитами турнира Зинченко и шейхов

3 августа, 10:37

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший наставник лондонского "Арсенала" прочит завоевание еврокубкового титула "Манчестер Сити" либо "ПСЖ"

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал своих фаворитов на выигрыш Лиги чемпионов, которая после полугодичной паузы возобновится на этой неделе. В ответных поединках 1/8 финала 7-8 августа встречаются "Манчестер Сити" – "Реал" (первый матч – 2:1), "Ювентус" – "Лион" (0:1), "Бавария" – "Челси" (3:0) и "Барселона" – "Наполи" (1:1).

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Примечательно, что Венгер прочит трофей-2020 клубам, которыми владеют шейхи – "ПСЖ" либо "МанСити" с украинцем Зинченко в составе.

"Когда вы играете в матче против "Аталанты" или "Атлетико", все может произойти. Но для меня "Манчестер Сити" и "ПСЖ" являются фаворитами турнира с точки зрения их потенциала, – цитирует Арсена Венгера Goal. – Я чувствую, что "ПСЖ" сейчас чуть менее силен, чем три или четыре года назад. Однако полагаю, что качество европейского футбола на самом высшем уровне тоже немного упало, и парижане по-прежнему входят в число двух-трех лучших клубов Европы. Мы не должны искать причин, почему "ПСЖ" еще не выиграл Лигу чемпионов. Даже "Реал" не выигрывал турнир в течение 10–15 лет, а затем выигрывал его три раза подряд"

Арсен Венгер

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

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Напомним, что "ПСЖ" еще до паузы, связанной с эпидемиологической ситуацией, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Аталантой". На предыдущем этапе парижане благодаря Неймару разобрались с дортмундской "Боруссией".

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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