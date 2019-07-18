Лига чемпионов: все пары второго раунда квалификации
На этой стадии в борьбу за групповой этап вступают призеры национальных чемпионатов
В Лиге чемпионов завершились матчи первого квалификационного раунда, после чего сформировалась сетка второго раунда отбора. На этой стадии к победителям стартового раунда квалификации присоединяются еще пять команд – "Копенгаген" и четыре участника пути представителей лиг – "Виктория", "Олимпиакос", ПСВ и "Базель". Кто-то из них в будущем может стать соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора. Киевляне, напомним, будут в числе сеянных (жеребьевка – 22 июля).
Путь чемпионов
- ЧФР (Румыния) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
- БАТЭ (Беларусь) – "Русенборг" (Норвегия)
- "ТНС" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)
- "Дандолк" (Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)
- "Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония)
- "Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)
- "Сутьеска" (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)
- "Марибор" (Словения) – АИК (Швеция)
Путь представителей лиг
- "Виктория" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)
- ПСВ (Голландия) – "Базель" (Швейцария)
Матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 23-24 и 30-31 июля.
Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.
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