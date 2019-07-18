Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лига чемпионов: все пары второго раунда квалификации

18 июля, 12:08

На этой стадии в борьбу за групповой этап вступают призеры национальных чемпионатов

"Селтик" Марьяна Шведа прошел "Сараево"
"Селтик" Марьяна Шведа прошел "Сараево". Фото: AFP

В Лиге чемпионов завершились матчи первого квалификационного раунда, после чего сформировалась сетка второго раунда отбора. На этой стадии к победителям стартового раунда квалификации присоединяются еще пять команд – "Копенгаген" и четыре участника пути представителей лиг – "Виктория", "Олимпиакос", ПСВ и "Базель". Кто-то из них в будущем может стать соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора. Киевляне, напомним, будут в числе сеянных (жеребьевка – 22 июля).

Путь чемпионов

  • ЧФР (Румыния) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
  • БАТЭ (Беларусь) – "Русенборг" (Норвегия)
  • "ТНС" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)
  • "Дандолк" (Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)
  • "Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония)
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)
  • "Сутьеска" (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)
  • "Марибор" (Словения) – АИК (Швеция)

Путь представителей лиг

  • "Виктория" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)
  • ПСВ (Голландия) – "Базель" (Швейцария)

Матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 23-24 и 30-31 июля.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, жеребьевка, квалификация

Вы сейчас просматриваете новость " Лига чемпионов: все пары второго раунда квалификации". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

​Слишком много спать вредно для здоровья

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

16 июля, 11:29

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Рост тарифов на 20%. Что произошло после введения рынка э/энергии

Как монетизировать свое хобби
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь