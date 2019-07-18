Лига чемпионов: все пары второго раунда квалификации

На этой стадии в борьбу за групповой этап вступают призеры национальных чемпионатов

"Селтик" Марьяна Шведа прошел "Сараево". Фото: AFP

В Лиге чемпионов завершились матчи первого квалификационного раунда, после чего сформировалась сетка второго раунда отбора. На этой стадии к победителям стартового раунда квалификации присоединяются еще пять команд – "Копенгаген" и четыре участника пути представителей лиг – "Виктория", "Олимпиакос", ПСВ и "Базель". Кто-то из них в будущем может стать соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора. Киевляне, напомним, будут в числе сеянных (жеребьевка – 22 июля).

Путь чемпионов

ЧФР (Румыния) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь) – "Русенборг" (Норвегия)

"ТНС" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)

"Дандолк" (Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)

"Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония)

"Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)

"Сутьеска" (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)

"Марибор" (Словения) – АИК (Швеция)

Путь представителей лиг

"Виктория" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)

ПСВ (Голландия) – "Базель" (Швейцария)

Матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 23-24 и 30-31 июля.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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