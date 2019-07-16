Лига Европы. Первый квалификационный раунд, ответные матчи: Расписание и результаты

В Лиге Европы состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. Фото: AFP

Во вторник, 16 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Отметим, что в этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять "Александрия", которая сыграет сразу в групповой этап. "Мариуполь" будет пробиваться через третий отборочный раунд, а "Заря" будет играть во втором отборочном раунде. Кстати, луганчане уже узнали своего соперника. Они встретятся с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония).

Лига Европы, ответные матчи первого раунда квалификации:

Вторник, 16 июля:

18:00 Бананц (Армения) – Чукарички (Сербия)

первый матч — 0:3

20:00 Клаксвик (Фареры) – Ритеряй (Литва)

первый матч — 1:1)

21:30 Титоград (Черногория) – ЦСКА София (Болгария)

первый матч — 0:4

Среда, 17 июля:

19:00 Чихура (Грузия) – Фола (Люксембург)

первый матч – 2:1

Четверг, 18 июля:

15:00 Тобол (Казахстан) – Женесс (Люксембург)

первый матч – 0:0

17:30 Кайрат Алматы (Казахстан) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)

первый матч – 2:1

17:30 Македония ГП (Македония) – Алашкерт (Армения)

первый матч – 1:3

18:00 Теута (Албания) -Вентспилс (Латвия)

первый матч – 0:3

18:30 Интер Турку (Финляндия) – Бреннбю (Дания)

первый матч – 1:4

19:00 Левадия (Эстония) – Стьярнан (Исландия)

первый матч – 1:2

19:00 РоПС (Финляндия) – Абердин (Шотландия)

первый матч –1:2

19:00 РФС (Латвия) – Олимпия Любляна (Словения)

первый матч – 3:2

19:00 Краковия (Румуния) – Сабаил (Азербайджан)

первый матч – 3:2

19:30 Динамо Минск (Беларусь) – Лиепая (Латвия)

первый матч – 1:1

19:30 Левски (Болгария) – Ружомберок (Словакия)

первый матч – 2:0

20:00 Аполлон (Кипр) – Кауно Жалгирис (Литва)

первый матч – 2:0

20:00 Вадуц (Лихтенштейн) – Брейдаблик (Исландия)

первый матч – 0:0

20:00 Жальгирис (Литва) – Гонвед (Венгрия)

первый матч – 1:3

20:00 Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Академия Пандев (Македония)

первый матч – 3:0

20:00 Краковия (Польша) – Дунайська Стреда (Словакия)

первый матч – 1:1

20:00 Милсами (Молдавия) – Стяуа (Румыния)

первый матч – 0:2

20:00 Нефтчи (Азербайджан) – Сперанца (Молдова)

первый матч – 3:0

20:00 Петрокуб (Молдова) – АЕК Ларнака (Кипр)

первый матч – 0:1

20:00 Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)

первый матч – 0:1

20:00 Хеугесунн (Норвегия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)

первый матч – 1:0

20:30 Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Корк Сити (Ирландия)

первый матч – 2:0

20:30 УЕ Энгордани (Андорра) – Динамо Тбилиси (Грузия)

первый матч – 0:6

20:30 Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Лячи (Албания)

первый матч – 1:1

21:00 Торсхавн (Фарерские острова) – Крусейдерс (Северная Ирландия)

первый матч – 0:2

21:00 Кукеси (Албания) – Дебрецен (Венгрия)

первый матч – 0:3

21:00 Мура (Словения) – Маккаби Хайфа (Израиль)

первый матч – 0:2

21:00 Норрчепинг (Швеция) – Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия)

первый матч – 2:0

21:00 Хайдук (Хорватия) – Гзира (Мальта)

первый матч – 2:0

21:00 Хибернианс (Мальта) – Шахтер Солигорск (Болгария)

первый матч – 0:1

21:00 Фехервар (Венгрия) – Зета (Черногория)

первый матч – 5:1

21:30 Витебск (Болгария) – КуПС (Финляндия)

первый матч – 0:2

21:30 Шкупи (Македония) – Пюник (Армения)

первый матч – 3:3

21:45 Баллимина (Северная Ирландия) – Мальме (Швеция)

первый матч – 0:7

21:45 Будучность Подгорица (Черногория) – Нарва (Эстония)

первый матч – 2:0

21:45 Домжале (Словения) – Бальцан (Мальта)

первый матч – 4:3

21:45 Килмарнок (Шотландия) – Коннах Куэй (Уэльс)

первый матч – 2:1

21:45 Раднички Ниш (Сербия) – Флора (Эстония)

первый матч – 0:2

21:45 Рейнджерс (Шотландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)

первый матч –4:0

21:45 Спартак Трнава (Словакия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина)

первый матч – 0:2

22:00 КР Рейкьявик (Исландия) – Мольде (Норвегия)

первый матч – 1:7

22:00 Легия (Польша) – ФК Европа (Гибралтар)

первый матч – 0:0

22:00 Шемрок Роверс (Ирландия) – Бранн (Норвегия)

первый матч – 2:2

Напомним, финальный матч между Челси и Арсеналом завершился со счетом 4:1. Дубль на счету Азара, по голу забили Жиру и Педро. За Арсенал забил Ивоби.

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