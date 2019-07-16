Лига Европы. Первый квалификационный раунд, ответные матчи: Расписание и результаты
В Лиге Европы состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Во вторник, 16 июля, пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Отметим, что в этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять "Александрия", которая сыграет сразу в групповой этап. "Мариуполь" будет пробиваться через третий отборочный раунд, а "Заря" будет играть во втором отборочном раунде. Кстати, луганчане уже узнали своего соперника. Они встретятся с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония).
Лига Европы, ответные матчи первого раунда квалификации:
Вторник, 16 июля:
18:00 Бананц (Армения) – Чукарички (Сербия)
первый матч — 0:3
20:00 Клаксвик (Фареры) – Ритеряй (Литва)
первый матч — 1:1)
21:30 Титоград (Черногория) – ЦСКА София (Болгария)
первый матч — 0:4
Среда, 17 июля:
19:00 Чихура (Грузия) – Фола (Люксембург)
первый матч – 2:1
Четверг, 18 июля:
15:00 Тобол (Казахстан) – Женесс (Люксембург)
первый матч – 0:0
17:30 Кайрат Алматы (Казахстан) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)
первый матч – 2:1
17:30 Македония ГП (Македония) – Алашкерт (Армения)
первый матч – 1:3
18:00 Теута (Албания) -Вентспилс (Латвия)
первый матч – 0:3
18:30 Интер Турку (Финляндия) – Бреннбю (Дания)
первый матч – 1:4
19:00 Левадия (Эстония) – Стьярнан (Исландия)
первый матч – 1:2
19:00 РоПС (Финляндия) – Абердин (Шотландия)
первый матч –1:2
19:00 РФС (Латвия) – Олимпия Любляна (Словения)
первый матч – 3:2
19:00 Краковия (Румуния) – Сабаил (Азербайджан)
первый матч – 3:2
19:30 Динамо Минск (Беларусь) – Лиепая (Латвия)
первый матч – 1:1
19:30 Левски (Болгария) – Ружомберок (Словакия)
первый матч – 2:0
20:00 Аполлон (Кипр) – Кауно Жалгирис (Литва)
первый матч – 2:0
20:00 Вадуц (Лихтенштейн) – Брейдаблик (Исландия)
первый матч – 0:0
20:00 Жальгирис (Литва) – Гонвед (Венгрия)
первый матч – 1:3
20:00 Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Академия Пандев (Македония)
первый матч – 3:0
20:00 Краковия (Польша) – Дунайська Стреда (Словакия)
первый матч – 1:1
20:00 Милсами (Молдавия) – Стяуа (Румыния)
первый матч – 0:2
20:00 Нефтчи (Азербайджан) – Сперанца (Молдова)
первый матч – 3:0
20:00 Петрокуб (Молдова) – АЕК Ларнака (Кипр)
первый матч – 0:1
20:00 Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан)
первый матч – 0:1
20:00 Хеугесунн (Норвегия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
первый матч – 1:0
20:30 Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Корк Сити (Ирландия)
первый матч – 2:0
20:30 УЕ Энгордани (Андорра) – Динамо Тбилиси (Грузия)
первый матч – 0:6
20:30 Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Лячи (Албания)
первый матч – 1:1
21:00 Торсхавн (Фарерские острова) – Крусейдерс (Северная Ирландия)
первый матч – 0:2
21:00 Кукеси (Албания) – Дебрецен (Венгрия)
первый матч – 0:3
21:00 Мура (Словения) – Маккаби Хайфа (Израиль)
первый матч – 0:2
21:00 Норрчепинг (Швеция) – Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия)
первый матч – 2:0
21:00 Хайдук (Хорватия) – Гзира (Мальта)
первый матч – 2:0
21:00 Хибернианс (Мальта) – Шахтер Солигорск (Болгария)
первый матч – 0:1
21:00 Фехервар (Венгрия) – Зета (Черногория)
первый матч – 5:1
21:30 Витебск (Болгария) – КуПС (Финляндия)
первый матч – 0:2
21:30 Шкупи (Македония) – Пюник (Армения)
первый матч – 3:3
21:45 Баллимина (Северная Ирландия) – Мальме (Швеция)
первый матч – 0:7
21:45 Будучность Подгорица (Черногория) – Нарва (Эстония)
первый матч – 2:0
21:45 Домжале (Словения) – Бальцан (Мальта)
первый матч – 4:3
21:45 Килмарнок (Шотландия) – Коннах Куэй (Уэльс)
первый матч – 2:1
21:45 Раднички Ниш (Сербия) – Флора (Эстония)
первый матч – 0:2
21:45 Рейнджерс (Шотландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)
первый матч –4:0
21:45 Спартак Трнава (Словакия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина)
первый матч – 0:2
22:00 КР Рейкьявик (Исландия) – Мольде (Норвегия)
первый матч – 1:7
22:00 Легия (Польша) – ФК Европа (Гибралтар)
первый матч – 0:0
22:00 Шемрок Роверс (Ирландия) – Бранн (Норвегия)
первый матч – 2:2
Напомним, финальный матч между Челси и Арсеналом завершился со счетом 4:1. Дубль на счету Азара, по голу забили Жиру и Педро. За Арсенал забил Ивоби.
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