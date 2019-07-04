Лига Европы, предварительный раунд: расписание и результаты ответных матчей

Семь команд завоюют путевки в следующий раунд еврокубкового турнира

Еврокубки для стран с низким рейтингом. Фото: AFP

Сегодня в Лиге Европы состоятся ответные матчи предварительного раунда. В турнира принимают участие 14 клубов ассоциаций с самым низким клубным рейтингом. Первым прошел дальше клуб из Гибралтара "Сент-Джозеф", который двумя днями ранее обыграл дома косовскую "Приштину".

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Расписание и результаты матчей:

02.07. "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) – 2:0 (первый матч – 1:1)

20:30. "Кардифф Мет Юниверсити" (Уэльс) – "Прогрес" (Люксембург) – (0:1)

20:30. "Энгордани" (Андорра) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) - (1:0)

21:00. "Рунавик" (Фарерские острова) – "Баллимина Юнайтед" (Северная Ирландия) – (0:2)

21:30. ФК "Европа" (Гибралтар) "Сан-Хулиа" (Андорра) – (2:3)

21:45. "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) – "Барри Таун" (Уэльс) – (0:0)

21:45. "Тре Фиори"(Сан-Марино) – "Клаксвик" (Фарерские острова) – (1:5)

В этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять "Александрия" (групповой этап), "Мариуполь" (третий отборочный раунд) и "Заря" (второй отборочный раунд). Луганчане уже узнали своего соперника. Они встретятся с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония). Первый матч "Заря" проведет на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье – 1 августа.

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.

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