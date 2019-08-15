Лига Европы: расписание и результаты ответных матчей третьего раунда квалификации

"Заря" и "Мариуполь" сыграют в ответных поединках

На этой неделе будут сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединки растянуты на три дня, а представители Украины – "Заря" и "Мариуполь" проведут своим матчи в четверг.

"Заря" – ЦСКА в Лиге Европы: анонс и прогноз

Вторник, 13 августа

19:00 "Нымме Калью" (Эстония) – "Дюделанж" (Люксембург) – 0:1

21:45 "Линфилд"(Сев. Ирландия) – "Сутьеска" (Черногория) – 3:2

22:00 "Дандолк" (Ирландия) – "Слован" (Словакия) – 1:3

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Среда, 14 августа

19:00 "Сабуртало" (Грузия)– "Арарат-Армения" – 0:2

19:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия) – "Вентспилс" (Латвия) – 6:0

19:00 "Атромитос" (Греция) – "Легия"(Польща) – 0:2

Четверг, 15 августа

19:00 ХИК (Финляндия) – "Рига" (Латвия)

19:30"Динамо Тбилиси" (Грузия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

19:45 "Спартак Москва" (Россия) – "Тун" (Швейцария)

20:00 АИК (Швеция) – "Шериф" (Молдова)

20:00 БАТЭ (Беларусь) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)

20:00 "Бней Иегуда" (Израиль) – "Нефтчи" (Азербайджан)

20:00 "Заря" (Украина) – ЦСКА София (Болгария)

20:00 "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) – "Мальме" (Швеция)

20:00 "Аполлон" (Кипр) – "Аустрия" (Австрия)

20:00 "Малатьяспор" (Турция) – ​"Партизан" (Сербия)

20:00 "Млада-Болеслав" (Чехия) – "Стяуа" (Румыния)

20:00 "Судува" (Литва) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)

20:00 "Шахтер Солигорск" (Беларусь) – "Торино" (Италия)

20:00 "Нью Сэйнтс" (Уэльс) – "Лудогорец" (Болгария)

20:00 "Трабзонспор" (Турция) – "Спарта" (Чехия)

20:30 "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) – "Норчепинг" (Швеция)

21:00 АЕК (Греция) – КСУ Крайова (Румыния)

21:00 "Валлетта" (Мальта) – "Астана" (Казахстан)

21:00 "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Антверпен" (Бельгия)

21:30 АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Мариуполь" (Украина)

21:30 "Айнтрахт Ф." (Германия) – "Вадуц" (Лихтенштейн)

21:30 "Арис" (Греция) – ​"Мольде" (Норвегия)

21:30 "Гент" (Бельгия) – АЕК Ларнака (Кипр)

21:30 ПСВ (Нидерланды) – "​Хеугесунн" (Норвегия)

21:30 "Страсбур" (Франция) – "Локомотив Пловдив" (Болгария)

21:45 "Абердин" (Шотландия) – "Риека" (Хорватия)

21:45 "Брага" (Поргугалия) – "​Брондбю" (Дания)

21:45 "Вулверхэмптон" (Англия) – "Пюник" (Армения)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Мидтьюлланд" (Дания)

22:00 "Эспаньол" (Испания) – "Люцерн" (Швейцария)

Смотрите обзор поединка "Заря" – "Колос":

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