Лига Европы: расписание и результаты ответных матчей третьего раунда квалификации

На этой неделе будут сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединки растянуты на три дня, а представители Украины – "Заря" и "Мариуполь" проведут своим матчи в четверг.
"Заря" – ЦСКА в Лиге Европы: анонс и прогноз
Вторник, 13 августа
19:00 "Нымме Калью" (Эстония) – "Дюделанж" (Люксембург) – 0:1
21:45 "Линфилд"(Сев. Ирландия) – "Сутьеска" (Черногория) – 3:2
22:00 "Дандолк" (Ирландия) – "Слован" (Словакия) – 1:3
Среда, 14 августа
19:00 "Сабуртало" (Грузия)– "Арарат-Армения" – 0:2
19:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия) – "Вентспилс" (Латвия) – 6:0
19:00 "Атромитос" (Греция) – "Легия"(Польща) – 0:2
Четверг, 15 августа
19:00 ХИК (Финляндия) – "Рига" (Латвия)
19:30"Динамо Тбилиси" (Грузия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
19:45 "Спартак Москва" (Россия) – "Тун" (Швейцария)
20:00 АИК (Швеция) – "Шериф" (Молдова)
20:00 БАТЭ (Беларусь) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)
20:00 "Бней Иегуда" (Израиль) – "Нефтчи" (Азербайджан)
20:00 "Заря" (Украина) – ЦСКА София (Болгария)
20:00 "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) – "Мальме" (Швеция)
20:00 "Аполлон" (Кипр) – "Аустрия" (Австрия)
20:00 "Малатьяспор" (Турция) – "Партизан" (Сербия)
20:00 "Млада-Болеслав" (Чехия) – "Стяуа" (Румыния)
20:00 "Судува" (Литва) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)
20:00 "Шахтер Солигорск" (Беларусь) – "Торино" (Италия)
20:00 "Нью Сэйнтс" (Уэльс) – "Лудогорец" (Болгария)
20:00 "Трабзонспор" (Турция) – "Спарта" (Чехия)
20:30 "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) – "Норчепинг" (Швеция)
21:00 АЕК (Греция) – КСУ Крайова (Румыния)
21:00 "Валлетта" (Мальта) – "Астана" (Казахстан)
21:00 "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Антверпен" (Бельгия)
21:30 АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Мариуполь" (Украина)
21:30 "Айнтрахт Ф." (Германия) – "Вадуц" (Лихтенштейн)
21:30 "Арис" (Греция) – "Мольде" (Норвегия)
21:30 "Гент" (Бельгия) – АЕК Ларнака (Кипр)
21:30 ПСВ (Нидерланды) – "Хеугесунн" (Норвегия)
21:30 "Страсбур" (Франция) – "Локомотив Пловдив" (Болгария)
21:45 "Абердин" (Шотландия) – "Риека" (Хорватия)
21:45 "Брага" (Поргугалия) – "Брондбю" (Дания)
21:45 "Вулверхэмптон" (Англия) – "Пюник" (Армения)
21:45 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Мидтьюлланд" (Дания)
22:00 "Эспаньол" (Испания) – "Люцерн" (Швейцария)
Смотрите обзор поединка "Заря" – "Колос":
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