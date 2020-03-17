Лига наций и другие матчи сборных могут быть отменены до конца года

УЕФА может отменить все матчи сборных, в том числе и Лигу наций до конца текущего года из-за коронавируса. Таким образом, в организации хотят найти время, чтобы доиграть сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Daily Mirror. По одной из версий, остатков сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы хотят провести по системе "Финал четырех". Соответственное решение будет принято на сегодняшней конференции с представителями лиг.

Как мы уже писали, УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год. Клубы и национальные лиги компенсируют УЕФА убытки от переноса чемпионата Европы.

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Также УЕФА примет решение о дальнейшем проведении национальных чемпионатов. По информации нескольких источников, национальным лигам будет рекомендовано досрочно завершить сезон. Как мы писали ранее, руководство Премьер-лиги готово остановить чемпионат Украины. Если утвердят в качестве финальной нынешнюю турнирную таблицу, то вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо".

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Кстати, мы уже писали, что Турция хочет принять футбольное Евро-2020 в одиночестве: новый поворот в судьбе турнира. СМИ утверждают, что глава УЕФА Александр Чеферин в хороших отношениях с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

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