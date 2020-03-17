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Лигу чемпионов и Лигу Европы доиграют: названы новые даты финалов с учетом коронавируса

17 марта, 15:29

Богдан Юрков

Решающий матч ЛЧ-2020 планируют провести 27 июня, а Лиги Европы - тремя днями ранее

УЕФА решил, что сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы будет доигран, когда позволит ситуация с коронавирусом, сообщает L’Équipe. По информации источника, на сегодняшнем заседании Европейского футбольного союза подтвердили приостановку еврокубков на неопределенный срок. При этом решили, что турниры должны быть доиграны, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

По информации испанского издания Marca, финал Лиги чемпионов-2020 должен состоятся 27 июня, а решающий матч Лиги Европы – 24 июня. Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка", финал Лиги Европы – в Гданьске на арене "Энерга Гданьск".

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Изменения в календаре стали возможны благодаря переносу Евро-2020 на лето 2021 года. Такое решение было принято на экстренном заседании УЕФА по видеосвязи, которое состоялось 17 марта.

Отметим, что изначально Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 различных странах – Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

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Напомним, в нынешнем еврокубковом сезоне от Украины продолжает выступать "Шахтер". В первом матче 1/8 финала Лиги Европы дончане обыграли в гостях "Вольфсбург" 2:1, ответная встреча в Харькове, которая должна была пройти 19 марта, из-за коронавируса отложена на неопределенный срок.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в Германии

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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