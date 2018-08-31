Лигу Европы "Ворскла" начнет в Лондоне
Появился календарь полтавчан на групповом этапе турнира
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. На этой стадии полтавская "Ворскла" выступит в группе Е. Соперниками полтавчан будут – "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан).
Уже стал известен календарь "Ворсклы" в Лиге Европы:
20 сентября
"Арсенал" – "Ворскла"
4 октября
"Ворскла" – "Спортинг"
25 октября
"Карабах" – "Ворскла"
8 ноября
"Ворскла"- "Карабах"
29 ноября
"Ворскла" – "Арсенал"
13 декабря
"Спортинг" – "Ворскла"
Полные результаты жеребьевки Лиги Европы:
Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр).
Группа B: "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Русенборг" (Норвегия).
Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия"(Прага, Чехия).
Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Спартак" (Трнава, Словакия).
Группа E: "Арсенал" (Лондон, Англия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина).
Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург).
Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр).
Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальмё" (Швеция), "Сарпсборг 08" (Норвегия).
Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар Беледиеспор" (Турция).
Группа K: "Динамо" (Киев, Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).
Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), "Види" (Венгрия).
Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда Юрия Вернидуба не удержала нужный счет в поединке с немецким "Лейпцигом".
Вы сейчас просматриваете новость "Лигу Европы "Ворскла" начнет в Лондоне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"