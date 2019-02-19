"Лион" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионов

Лионель против "Лиона": текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 ЛЧ

Лионель Месси. Фото: AFP

"Лион" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионов Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc6/282/5c6bc628269fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc6/282/5c6bc628269fa.jpg 2019-02-19T11:06:00+02:00 Футбол Лионель против "Лиона": текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 ЛЧ

Сегодня возобновляются первые матчи 1/8 Лиги чемпионов. "Лион" дома примет "Барселону". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, именно "Лион" не пустил в 1/8 финала ЛЧ "Шахтер". Однако, по всем раскладам, французов ждет жесткая месть за "горняков" от "Барсы". До этого "Лион" и "Барселона" встречались шесть раз, и французам ни разу не удалось выиграть — две ничьих и четыре победы каталонцев. В своих четырех матчах против лионцев их каталонский тезка Лионель Месси забил три мяча. И сегодня аргентинец намерен продолжить этот голевой сериал.

Букмекеры о матче "Лион" – "Барселона". Согласно котировкам букмекеров, "Барса" выиграет и сегодняшнюю встречу, и двухматчевое противостояние в целом. Причем – в одни ворота. Котировки на победу каталонцев в сегодняшней игре – 1.70, на ничью – 4.10, на победу "Лиона" – 4,6. На проход в 1/4 финала "Барселоне" дают коэффициент 1.08, французам – 7.00. Что касается пятерки наиболее вероятных авторов голов в сегодняшнем поединке на "Парк Олимпик Лионне", то она вся состоит из игроков "Барсы" – Месси (1.50), Луис Суарес (1.65), Дембеле (2.30), Коутиньо (2.60) и Боатенг (2.60), дом которого, как мы сообщали, во время последней игры с "Вальядолидом" (1:0) "обчистили" на 300 тысяч евро.

В пользу "Барсы" и тот факт, что за "Лион" сегодня не сыграет капитан и лучший бомбардир команды в этой ЛЧ – Фекир. Он дисквалифицирован. Напомним, это его гол не позволил "Шахтеру" выйти в 1/8 ЛЧ.

В пользу "Лиона". Надежды французов связаны с тем, что в последнее время "Барса" из рук вон плохо играет в плей-офф ЛЧ на выезде. В пяти матчах – четыре поражения при одной ничьей.

5 последних гостевых матчей "Барсы" в плей-офф ЛЧ

"Рома" 0:3

"Челси" 1:1

"Ювентус" 0:3

"ПСЖ" 0:4

"Атлетико" 0:2

Притом что сам "Лион" в этой Лиге чемпионов ни в одном из матчей не ушел с поля без забитого мяча. А на старте группового раунда французы даже обыграли главного фаворита турнира "МанСити" (2:1), возглавляемого экс-тренером "Барсы" Гвардиолой. Другое дело, что из всех участников 1/8 ЛЧ "Лион" – самая пропускающая команда. Ни разу не оставили свои ворота "сухими".

Тренер "Лиона" Брюно Женезьо:

"Мы провели два хороших матча с "МанСити" и можем так же сыграть и с "Барселоной", хотя сейчас ситуация немного другая из-за наличия у соперника такой суперзвезды, как Лионель Месси"

Тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:

"Что мне нравится в "Лионе", так это стиль, они постоянно идут в атаку. Они постараются сыграть так и против нас"

Ориентировочный состав "Лиона"

Ориентировочный состав "Барселоны"

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