"Лион" – "Бавария": онлайн Лиги чемпионов с видеоповторами голов и моментов

Сегодня в Лиге чемпионов состоится второй полуфинал и определится соперник "ПСЖ" по финалу. В Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" встречаются французский "Лион" и немецкая "Бавария", матч начнется в 22:00. Мы проводим текстовый онлайн поединка "Лион" – "Бавария" с видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

"Лион" – "Бавария"

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"Лион" в чемпионате Франции, который из-за пандемии коронавируса завершился досрочно, занял седьмое место.

В 1/8 финала "Лион" сенсационно прошел "Ювентус". Победив дома с минимальным счетом 1:0, французы на выезде проиграли 1:2, но благодаря голу в гостях прошли в следующий раунд ЛЧ. Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Лион":

В четвертьфинале "Лион" сотворил еще одну сенсацию, выбив одного из главных фаворитов турнира – "Манчестер Сити". Французы победили со счетом 3:1, а голы забивали Корне (24-я минута) и дважды Дембеле (79, 87). Обзор матча:

"Бавария" – машина! Команда набрала невероятную скорость, победив в 20 последних матчах во всех турнирах.

"Бавария" в 1/8 финала не заметила "Челси". Победив в Англии 3:0, чемпионы Германии на своем поле закрепили успех – 4:1. Смотрите все голы поединка в Мюнхене:

А в четвертьфинале был матч, которые болельщики запомнят надолго. "Бавария" нанесла "Барселоне" крупное поражение со счетом 8:2, причем испанский клуб пропускал столько голов впервые с 1946 года.

"Лион" – "Бавария": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Во втором франко-немецком полуфинале очевидным фаворитом выглядит представитель Бундеслиги. Не только по опыту и кадрам, но и в контексте феноменальной игры в текущем сезоне, в том числе и уничтожение "Барселоны" со счетом 8:2. На минуточку, мюнхенцы в этой Лиге чемпионов исключительно побеждают, выдав девять побед из девяти. У них травмирован только Бенжамен Павар, но на этом месте уверенно играет Йозуа Киммих. Интересно, кого мы увидим слева в полузащите – Комана или Перишича?

"Лион" доказал, что их нельзя недооценивать, сняв скальпы номинальных фаворитов – "Ювентуса" и "МанСити". Учитывая организацию игры, физическую мощь и выносливость французской команды, их место в полуфинале уже и не кажется несправедливым. Да, сенсационно, но заслуженно. Вероятнее всего, Руди Гарсия полностью повторит тактический рисунок и выбор исполнителей в стартовом составе, который задействовал во встрече с Гвардиолой. Или, быть может, герой того поединка Дембеле на этот раз выйдет в основе?

"Бавария" не станет недооценивать соперника, а Флик не будет экспериментировать с составом. Игра мюнхенцев свежа и мощна, а действия продуманы и доведены до автоматизма. Думаю, "Бавария" победит и не пропустит.

"Лион" – "Бавария": прогноз букмекеров

Немецкая машина – огромный фаворит противостояния. Коэффициент на победу "Баварии" в основное время матча составляет 1.25, тогда как ставку на "Лион" можно сделать с котировкой 10.50, а на ничью – 6.80.

Вероятность результата матча в основное время аналитиками букмекерских контор подсчитана следующая: победа "Лиона" 9 процентов, ничья 14 процентов, победа "Баварии" 77 процентов.

Котировки на выход в финал, т.е. результат матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.10 на "Баварию" и 7.85 на "Лион". Значит, шансы немецкого клуба сыграть в финале – 88 процентов.

"Лион" – "Бавария": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру можно онлайн на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 06:40 и 13:00, а также на канале "Футбол 1" в 08:10 и 18:20.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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