"Лион" не уверен, что полетит в Харьков на матч против "Шахтера"

Президент французского клуба "Лион" Жан-Мишель Олас выразил сомнение в возможности проведения матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" в связи с введенным в стране военным положением.

"Матч "Арсенала" уже перенесен. Полетим ли мы в Украину в сложившейся политической ситуации, пока непонятно. Организовать чартер будет трудно. Ждем решения УЕФА", – сказал Олас.

Напомним, что матч "Шахтера" и "Лиона" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов должен пройти в Харькове 12 декабря.

Вчера "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" (3:2) и имеет хорошие шансы пробиться в 1/18 финала Лиги чемпионов. Для этого "горнякам" нужно обыграть на своем поле французский клуб.

Ранее мы писали, что чрезвычайная комиссия УЕФА на экстренном совещании приняла решение по матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал", который 29 ноября должен был состояться на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра будет перенесена в Киев – в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.