"Лион" в гостях обыграл "МанСити" в Лиге чемпионов

В среду, 19 сентября, "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте Набиль Фекир промчался вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел на дальнюю штангу, где Фабиан Делф ошибочно пропустил мяч на Корне, а тот ударом с близкой дистанции расстрелял ворота. В конце первого тайма Фернандиньо потерял мяч в центре поля, после чего Фекир устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной и нанес точный удар в угол ворот Эдерсона Мораеса.

На 67-й минуте "горожане" отыграли один мяч – Лерой Сане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Бернарду Силву, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

В первом матче группы F "Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью – 2:2. Таким образом, "Лион" возглавляет квартет, "Шахтер" и "Хоффенхайм" делят второе и третье места, а "Манчестер Сити" располагается на последней строчке.