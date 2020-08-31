"Лион" выиграл женскую Лигу чемпионов: видео из раздевалки победительниц

"Лион" стал победителем женской Лиги чемпионов по футболу. В финальном матче турнира, который состоялся в испанском Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта", француженки обыграли немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:1.
В первом тайме футболистки "Лиона" забили два мяча – отличились Эжени Ле Сомме и Саки Кумагаи. В начале второй половины "волчицы" один гол отыграли – забила Александра Попп, привнесшая в поединок интригу. Однако в концовке встречи Сара Бьорк Гуннарсдоттир добила девушек из "Вольфсбурга", сделав счет окончательным – 3:1 в пользу "Лиона".
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"Лион" стал победителем женской Лиги чемпионов в седьмой раз в своей истории и в пятый раз подряд. Оба показателя являются рекордом турнира.
Завоевание трофея победительницы, обливаясь шампанским, отметили зажигательным танцем в раздевалке, а затем, уже по дороге домой, коллективным исполнением песни Уитни Хьюстон – I Wanna Dance With Somebody.
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Напомним, в финале мужской Лиги чемпионов также встречались клубы из Франции и Германии. Там сильнее оказалась немецкая "Бавария", одолевшая "ПСЖ" 1:0. Таким образом девушки из Франции поквитались с Германией за своих мужчин.
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