"Лион" ждет испытание с "Лиллем": расклад 15-го тура чемпионата Франции

Сегодня в 21:45 по киевскому времени в чемпионате Франции по футболу начнется 15-й тур, в котором футболисты парижского гранда приложат максимум усилий, чтобы после матча с "Бордо" можно было очередной раз заявить: "ПСЖ" вновь поднял планку невероятного рекорда и продлил серию победных поединков со старта сезона. Сейчас у парижан – 14 побед в 14-ти турах и космический отрыв от ближайшего конкурента.

А этим ближайшим конкурентом является будущий соперник "Шахтера" по решающему матчу группового раунда Лиги чемпионов – "Лион". Президент "Лиона" заявил о нежелании играть с "Шахтером" в Украине, опираясь на прецедент с матчем Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Но французский клуб все равно остается соперником горняков.

А в субботу, 1 декабря, "Лион" сыграет в гостях с соседом по турнирной таблице – "Лиллем", и эта игра претендует на статус центральной в 15-м туре.

Пятница, 30 ноября

21:45 "Сент-Этьен" – "Нант"

Суббота, 1 декабря

18:00 "Лилль" – "Лион"

21:00 "Анже" – "Кан"

21:00 "Генгам" – "Ницца"

21:00 "Монако" – "Монпелье"

21:00 "Ним" – "Амьен"

Воскресенье, 2 декабря

16:00 "Тулуза" – "Дижон"

18:00 "Марсель" – "Реймс"

18:00 "Ренн" – "Страсбур"

22:00 "Бордо" – "ПСЖ"

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 14 14 0 0 46-7 42 2 ЛИОН 14 8 3 3 24-16 27 3 МОНПЕЛЬЕ 14 7 5 2 22-10 26 4 ЛИЛЛЬ 14 8 2 4 21-12 26 5 МАРСЕЛЬ 14 8 1 5 27-22 25 6 СЕНТ-ЭТЬЕН 14 6 5 3 19-18 23 7 НИЦЦА 14 7 2 5 12-14 23 8 РЕЙМС 14 5 5 4 10-13 20 9 СТРАСБУР 14 4 6 4 20-17 18 10 НАНТ 14 4 5 5 21-19 17 11 НИМ 14 4 5 5 19-20 17 12 БОРДО 14 4 5 5 14-15 17 13 РЕНН 14 4 5 5 18-21 17 14 АНЖЕ 14 4 4 6 18-20 16 15 ТУЛУЗА 14 3 5 6 11-22 14 16 АМЬЕН 14 4 1 9 14-24 13 17 КАН 14 2 6 6 11-17 12 18 ДИЖОН 14 3 3 8 12-23 12 19 МОНАКО 14 2 4 8 13-22 10 20 ГЕНГАМ 14 1 4 9 10-30 7



