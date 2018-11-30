"Лион" ждет испытание с "Лиллем": расклад 15-го тура чемпионата Франции
"ПСЖ" может увеличить свой невероятный рекорд, а "Лион" ждет в гости "Лилль"
Сегодня в 21:45 по киевскому времени в чемпионате Франции по футболу начнется 15-й тур, в котором футболисты парижского гранда приложат максимум усилий, чтобы после матча с "Бордо" можно было очередной раз заявить: "ПСЖ" вновь поднял планку невероятного рекорда и продлил серию победных поединков со старта сезона. Сейчас у парижан – 14 побед в 14-ти турах и космический отрыв от ближайшего конкурента.
А этим ближайшим конкурентом является будущий соперник "Шахтера" по решающему матчу группового раунда Лиги чемпионов – "Лион". Президент "Лиона" заявил о нежелании играть с "Шахтером" в Украине, опираясь на прецедент с матчем Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Но французский клуб все равно остается соперником горняков.
А в субботу, 1 декабря, "Лион" сыграет в гостях с соседом по турнирной таблице – "Лиллем", и эта игра претендует на статус центральной в 15-м туре.
Пятница, 30 ноября
21:45 "Сент-Этьен" – "Нант"
Суббота, 1 декабря
18:00 "Лилль" – "Лион"
21:00 "Анже" – "Кан"
21:00 "Генгам" – "Ницца"
21:00 "Монако" – "Монпелье"
21:00 "Ним" – "Амьен"
Воскресенье, 2 декабря
16:00 "Тулуза" – "Дижон"
18:00 "Марсель" – "Реймс"
18:00 "Ренн" – "Страсбур"
22:00 "Бордо" – "ПСЖ"
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|14
|14
|0
|0
|46-7
|42
|2
|ЛИОН
|14
|8
|3
|3
|24-16
|27
|3
|МОНПЕЛЬЕ
|14
|7
|5
|2
|22-10
|26
|4
|ЛИЛЛЬ
|14
|8
|2
|4
|21-12
|26
|5
|МАРСЕЛЬ
|14
|8
|1
|5
|27-22
|25
|6
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|14
|6
|5
|3
|19-18
|23
|7
|НИЦЦА
|14
|7
|2
|5
|12-14
|23
|8
|РЕЙМС
|14
|5
|5
|4
|10-13
|20
|9
|СТРАСБУР
|14
|4
|6
|4
|20-17
|18
|10
|НАНТ
|14
|4
|5
|5
|21-19
|17
|11
|НИМ
|14
|4
|5
|5
|19-20
|17
|12
|БОРДО
|14
|4
|5
|5
|14-15
|17
|13
|РЕНН
|14
|4
|5
|5
|18-21
|17
|14
|АНЖЕ
|14
|4
|4
|6
|18-20
|16
|15
|ТУЛУЗА
|14
|3
|5
|6
|11-22
|14
|16
|АМЬЕН
|14
|4
|1
|9
|14-24
|13
|17
|КАН
|14
|2
|6
|6
|11-17
|12
|18
|ДИЖОН
|14
|3
|3
|8
|12-23
|12
|19
|МОНАКО
|14
|2
|4
|8
|13-22
|10
|20
|ГЕНГАМ
|14
|1
|4
|9
|10-30
|7
Вы сейчас просматриваете новость ""Лион" ждет испытание с "Лиллем": расклад 15-го тура чемпионата Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"