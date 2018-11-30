"Лион" ждет испытание с "Лиллем": расклад 15-го тура чемпионата Франции

Сегодня, 12:35

"ПСЖ" может увеличить свой невероятный рекорд, а "Лион" ждет в гости "Лилль"

На этой неделе &quot;Лион&quot; сыграл вничью с &quot;Манчестер Сити&quot; в Лиге чемпионов. Фото AFP
На этой неделе "Лион" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Фото AFP

Сегодня в 21:45 по киевскому времени в чемпионате Франции по футболу начнется 15-й тур, в котором футболисты парижского гранда приложат максимум усилий, чтобы после матча с "Бордо" можно было очередной раз заявить: "ПСЖ" вновь поднял планку невероятного рекорда и продлил серию победных поединков со старта сезона. Сейчас у парижан – 14 побед в 14-ти турах и космический отрыв от ближайшего конкурента.

А этим ближайшим конкурентом является будущий соперник "Шахтера" по решающему матчу группового раунда Лиги чемпионов – "Лион". Президент "Лиона" заявил о нежелании играть с "Шахтером" в Украине, опираясь на прецедент с матчем Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Но французский клуб все равно остается соперником горняков.

А в субботу, 1 декабря, "Лион" сыграет в гостях с соседом по турнирной таблице – "Лиллем", и эта игра претендует на статус центральной в 15-м туре.

Пятница, 30 ноября

21:45 "Сент-Этьен" – "Нант"

Суббота, 1 декабря

18:00 "Лилль" – "Лион"

21:00 "Анже" – "Кан"

21:00 "Генгам" – "Ницца"

21:00 "Монако" – "Монпелье"

21:00 "Ним" – "Амьен"

Воскресенье, 2 декабря

16:00 "Тулуза" – "Дижон"

18:00 "Марсель" – "Реймс"

18:00 "Ренн" – "Страсбур"

22:00 "Бордо" – "ПСЖ"

Турнирная таблица чемпионата Франции

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 14 14 0 0 46-7 42
2  ЛИОН 14 8 3 3 24-16 27
3  МОНПЕЛЬЕ 14 7 5 2 22-10 26
4  ЛИЛЛЬ 14 8 2 4 21-12 26
5  МАРСЕЛЬ 14 8 1 5 27-22 25
6  СЕНТ-ЭТЬЕН 14 6 5 3 19-18 23
7  НИЦЦА 14 7 2 5 12-14 23
8  РЕЙМС 14 5 5 4 10-13 20
9  СТРАСБУР 14 4 6 4 20-17 18
10  НАНТ 14 4 5 5 21-19 17
11  НИМ 14 4 5 5 19-20 17
12  БОРДО 14 4 5 5 14-15 17
13  РЕНН 14 4 5 5 18-21 17
14  АНЖЕ 14 4 4 6 18-20 16
15  ТУЛУЗА 14 3 5 6 11-22 14
16  АМЬЕН 14 4 1 9 14-24 13
17  КАН 14 2 6 6 11-17 12
18  ДИЖОН 14 3 3 8 12-23 12
19  МОНАКО 14 2 4 8 13-22 10
20  ГЕНГАМ 14 1 4 9 10-30 7


чемпионат Франции, псж, Лион Франция

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