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Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере

Сегодня, 19:37

"Барселона" добыла волевую победу над "Севильей" в чемпионате Испании

Месси забил трижды
Месси забил трижды. Фото: AFP
Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/184/bf3/5c7184bf357b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/184/bf3/5c7184bf357b9.jpg Футбол "Барселона" добыла волевую победу над "Севильей" в чемпионате Испании

В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" принимала "Барселону". Хозяева поля дважды выходили вперед, однако каталонцы добыли волевую победу – 4:2.

Счет на 22-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Хесус Навас. Спустя четыре минуты форвард "Барселоны" Лионель Месси сравнял счет. Но до перерыва "Севилья" снова вышла вперед – на 42-й минуте гол забил защитник Габриэль Меркадо. В середине второго тайма Месси снова сравнял сравнял счет (67-я минута). А на 85-й минуте Лионель оформил хет-трик. В компенсированное время отличился нападающий каталонцев Луис Суарес.

Таким образом, для 31-летнего Месси этот хет-трик стал 50-м в карьере: 44 – за каталонский клуб и 6 – за сборную Аргентины.

Обзор матча "Севилья" – "Барселона":

Накануне стало известно, что лучший футболист мира останется в чемпионате Испании: Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года. Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". В составе испанской команды он провел 290 матчей, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

Ранее мы рассказывали, что в Аргентине Лионеля Месси увековечили в бронзе:

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Севилья

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Сегодня|Спорт

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