Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере
"Барселона" добыла волевую победу над "Севильей" в чемпионате Испании
В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" принимала "Барселону". Хозяева поля дважды выходили вперед, однако каталонцы добыли волевую победу – 4:2.
Счет на 22-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Хесус Навас. Спустя четыре минуты форвард "Барселоны" Лионель Месси сравнял счет. Но до перерыва "Севилья" снова вышла вперед – на 42-й минуте гол забил защитник Габриэль Меркадо. В середине второго тайма Месси снова сравнял сравнял счет (67-я минута). А на 85-й минуте Лионель оформил хет-трик. В компенсированное время отличился нападающий каталонцев Луис Суарес.
Таким образом, для 31-летнего Месси этот хет-трик стал 50-м в карьере: 44 – за каталонский клуб и 6 – за сборную Аргентины.
Обзор матча "Севилья" – "Барселона":
Накануне стало известно, что лучший футболист мира останется в чемпионате Испании: Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года. Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". В составе испанской команды он провел 290 матчей, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.
Ранее мы рассказывали, что в Аргентине Лионеля Месси увековечили в бронзе:
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