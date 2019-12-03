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Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола

3 декабря, 10:03

32-летний нападающий хочет еще поиграть несколько лет

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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После получения вчера вечером шестого в своей карьере "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси чувственно поделился с публикой своими эмоциями. В частности 32-летний форвард "Барселоны" признался, что все эти годы занимался любимым делом:

"Все это время я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получать наслаждение от футбола. Я имел возможность делать то, что я так люблю. Думаю, Бог хочет, чтобы я еще несколько лет наслаждался футболом".

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Также Лео поведал, что уже задумывается об уходе на пенсию, но не сейчас:

"Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Несмотря на все, я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью".

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Смотрите, как Месси продолжает забивать за "Барселону" – его гол в последнем матче Лиги чемпионов в ворота "Боруссии"

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