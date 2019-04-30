Лионель Месси получит престижную награду Каталонии

Футболиста наградят крестом Святого Георгия за невероятную спортивную карьеру

Лионель Месси с чемпионским трофеем. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит крест Святого Георгия. Эта награда является одной из самых престижных в Каталонии. С 1981 года в Каталонии она каждый год вручается людям, которые своими усилиями помогли сообществу Испании.

"Месси получил признание за невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим футболистом всех времен. Он приехал из Аргентины в Каталонию в самом раннем возрасте. В массовом спорте, таком как футбол, Месси воплощает в себе такие социальные атрибуты, как смирение, честность, обучение, креативность, командный дух и уважение", - говорится в официальном заявлении.

В нынешнем сезоне Месси сыграл в общей сложности 45 матчей за "Барселону", забил 46 голов и сделал 22 голевые передачи.

Лионель Месси стал автором уникального достижения в истории "Барселоны". Аргентинец – первый игрок, выигравший в каталонцами десять титулов чемпиона Испании.

Кстати, накануне чемпионской игры "Барселоны" экс-тренер каталонцев Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул "блаугранас" в 2014 году. За шесть дней до смерти его убедил остаться в "Барсе" Тито Виланова.

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