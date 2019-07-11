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Лионель Месси получит тряпичный мяч за игру на Кубке Америки

11 июля, 18:52

Аргентинского форварда наградит фонд Папы Римского

Лионель Месси на Кубке Америки выиграл "бронзу"
Лионель Месси на Кубке Америки выиграл "бронзу". Фото: AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит награду от фонда Папы Римского Франциска по итогам Кубка Америки-2019, сообщает Sport.es. Месси вручат тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика и благословленный Папой Римским. Награда символизирует усилия, дух солидарности, честность, индивидуальные качества, уважение и командную работу.

Обладатель тряпичного мяча был выбран путем голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда Папы Римского. Лионель получил 34,28% голосов. Второе место занял полузащитник сборной Перу Эдисон Флорес (15,56%), третье – голкипер Перу Педро Гальесе (11,28%).

На завершившемся Кубке Америки-2019 Месси в составе сборной Аргентины занял третье место. Как мы писали ранее, Лионеля оставили за бортом символической сборной Кубка Америки.

Ранее стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.


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Тег футболист, Лионель Месси, Папа Римский Франциск

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Источник:

Championat.ru

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