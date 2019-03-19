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Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины

Сегодня, 15:07

Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки

Месси начал подготовку к товарищеским матчам
Месси начал подготовку к товарищеским матчам. Фото: AFP
Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ea/356/5c90ea356e26d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ea/356/5c90ea356e26d.jpg Футбол Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки

Во вторник, 19 марта, состоялась презентация новой формы сборной Аргентины, в которой футболисты сыграют на Кубке Америки. Этот турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Аргентина сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.

В презентации новой формы сборной Аргентины принял участие нападающий "Барселоны" Лионель Месси, выложивший соответствующую фотографию в Instagram.

Напомним, что в начале месяца Лионель Месси впервые был вызван в национальную команду после окончания ЧМ-2018. Форвард сможет принять участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы (22 марта) и Марокко (26 марта).

Интересно, что марокканским футболистам будет запрещено грубо играть против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и зрителей.

Организаторы матча не будут сообщать широкой публике название отеля, где разместится делегация сборной Аргентины. Взамен аргентинцы обязуются дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.

31-летний нападающий провел 128 матчей за сборную Аргентины и забил 65 мячей. Кстати, ранее бывшая звезда футбола Диего Марадона посоветовал Месси больше не играть за сборную Аргентины.

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Тег футбол, Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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Сегодня|Спорт

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