Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины
Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки
Во вторник, 19 марта, состоялась презентация новой формы сборной Аргентины, в которой футболисты сыграют на Кубке Америки. Этот турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Аргентина сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.
В презентации новой формы сборной Аргентины принял участие нападающий "Барселоны" Лионель Месси, выложивший соответствующую фотографию в Instagram.
Напомним, что в начале месяца Лионель Месси впервые был вызван в национальную команду после окончания ЧМ-2018. Форвард сможет принять участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы (22 марта) и Марокко (26 марта).
Интересно, что марокканским футболистам будет запрещено грубо играть против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и зрителей.
Организаторы матча не будут сообщать широкой публике название отеля, где разместится делегация сборной Аргентины. Взамен аргентинцы обязуются дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.
31-летний нападающий провел 128 матчей за сборную Аргентины и забил 65 мячей. Кстати, ранее бывшая звезда футбола Диего Марадона посоветовал Месси больше не играть за сборную Аргентины.
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