Лионель Месси принес победу "Барселоне" над "Атлетико"

Сегодня, 19:20

Разница между командами в турнирной таблице уже восемь очков

Точный удар Месси. Фото AFP
Точный удар Месси. Фото AFP

Сегодня в 27 туре чемпионата Испании по футболу встречались первая и вторая команды Примеры. Каталонская "Барселона" на своем поле минимально обыграла мадридский "Атлетико" – 1:0. Победный гол на 26-й минуте забил Лионель Месси.

Таким образом, "Атлетико" прервал свою шестиматчевую победную серию в чемпионате Испании.

Теперь между командами в турнирной таблице разница в восемь очков. У "Барселоны" – 69 пунктов, у "Атлетико" – 61, а на третьем месте мадридский "Реал" – 54...

Напомним, что вчера украинский голкипер "Депортиво" Максим Коваль установил уникальное достижение. В поединке с "Эйбаром" Коваль получил красную карточку на 39-й минуте встречи. До этого пропустив еще и один гол.

Как сообщает издание Opta в twitter, Максим Коваль стал первым вратарем в чемпионате Испании в 21-м веке, который был удален с поля в дебютном поединке. Таким образом, украинский голкипер вписал свое имя в историю современного испанского футбола, и вряд ли он будет рад, что установил такой уникальный антирекорд.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид

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Сегодня|Спорт

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