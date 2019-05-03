Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

3 мая, 15:19

Аргентинец оформил дубль в матче против "Ливерпуля"

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. 31-летний аргентинец отметился дублем в ворота "Ливерпуля" (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах. Всего в текущем розыгрыше ЛЧ нападающий провел девять поединков за "сине-гранатовых", в которых забив 12 голов и сделал три результативные передачи.

В голосовании аргентинец обошел своего партнера по атаке "Барселоны" Луиса Суареса и двух полузащитников "Аякса" Френки де Йонга и Дони ван де Бека.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона" состоится 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Ранее мы сообщали, что Лионель Месси получит престижную награду Каталонии. Футболиста наградят крестом Святого Георгия за невероятную спортивную карьеру.

Добавим, что Лионель Месси стал автором уникального достижения в истории "Барселоны". Аргентинец – первый игрок, выигравший в каталонцами десять титулов чемпиона Испании. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Барселона, Лионель Месси

Вы сейчас просматриваете новость " Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Livesport.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Реал" после позора, "Барса" – после титула: расписание всех матчей 36-го тура испанской Ла Лиги

Сегодня, 12:12

Команда Зидана сыграет дома с "Вильярреалом", а чемпионы из Каталонии едут в гости к "Сельте"

Футболист "Тоттенхэма" избежал тяжелых травм после удара головой в матче Лиги чемпионов

Вчера, 23:44

Обследование не выявило сотрясение мозга у Яна Вертонгена

Пока "Барселона" громила "Ливерпуль", грабители чистили дом ее футболиста

Вчера, 16:21

Воров не остановил брат футболиста, находившийся в тот момент дома

"Динамо" забивал, а нам – нет": "крокодилы" из Франции потроллили Месси в связи с его 600-м голом

Вчера, 13:58

Середняк французского футбола "Ним" похвастался тем, что его нет в списке жертв лидера "Барселоны"

Конкурент Зинченко, празднуя победу "Барсы", показал неприличные жесты

Вчера, 13:10

Менди не скрывал радости по поводу поражения "Ливерпуля", с которым клуб француза борется за чемпионство в АПЛ

Свои против своих: гол Месси в ворота англичан привел в экстаз легенд британского футбола

Вчера, 10:52

"Это так вы болеете за своих земляков?": невероятная реакция на шедевр в исполнении аргентинца

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Самые смешные фотографии животных

Илон Маск показал фото готовой «марсианской» ракеты

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Вчера, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

Вчера, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

1 мая, 17:27

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Смешко сделал мощное заявление в адрес Луценко

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам