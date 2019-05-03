Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Аргентинец оформил дубль в матче против "Ливерпуля"

Лионель Месси. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. 31-летний аргентинец отметился дублем в ворота "Ливерпуля" (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах. Всего в текущем розыгрыше ЛЧ нападающий провел девять поединков за "сине-гранатовых", в которых забив 12 голов и сделал три результативные передачи.

В голосовании аргентинец обошел своего партнера по атаке "Барселоны" Луиса Суареса и двух полузащитников "Аякса" Френки де Йонга и Дони ван де Бека.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона" состоится 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Ранее мы сообщали, что Лионель Месси получит престижную награду Каталонии. Футболиста наградят крестом Святого Георгия за невероятную спортивную карьеру.

Добавим, что Лионель Месси стал автором уникального достижения в истории "Барселоны". Аргентинец – первый игрок, выигравший в каталонцами десять титулов чемпиона Испании.

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