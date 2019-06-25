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Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки

25 июня, 12:28

Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси имел отличную возможность отметиться голом в поединке Кубка Америки против Катара (2:0) в третьем туре группового этапа. 32-летний футболист получил отменную передачу от партнера на одиннадцатиметровую отметку, но зарядил в небеса.

Этот удар уже окрестили худшим в карьере Месси и отметили, что в "Барселоне" он такого себе не позволяет. Впрочем, этот промах не помешал Аргентине выйти в 1/4 финала Кубка Америки, где "альбиселесте" сыграют с Венесуэлой. Ранее мы писали, что два игрока "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Америки.

К слову, после матча с Катаром Месси раскритиковал состояние полей на Кубке Америки. Турнир, напомним, проходит в Бразилии.

"Все поля, на которых мы играли, были плохого качества", – цитирует Месси Marca. – "Мяч подпрыгивает, и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его обработать. Так сложно играть".

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира:


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Тег видео, Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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СЭ

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