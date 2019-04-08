Лионель Месси – самый эффективный нападающий Европы, Роналду только 15-й

В первую тройку вошли Гарри Кейн и Антуан Гризманн

Лионель Месси. Фото: AFP

Лионель Месси – самый эффективный нападающий Европы, Роналду только 15-й //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b7d/cac/5cab7dcaca6fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b7d/cac/5cab7dcaca6fc.jpg 2019-04-08T20:00:00+03:00 Футбол В первую тройку вошли Гарри Кейн и Антуан Гризманн

Нападающий "Барселоны" Лионеоль Месси признан самым эффективным бомбардиром Европы за последние четыре сезона. Рейтинг составлен на основе данных авторитетной британской статистической компании Opta.

Цель исследования - проранжировать по эффективности 30 лучших голеадоров, которые выступают в ведущих пяти лигах Старого света. Оценивая игроков, эксперты отталкивались от качества моментов и эффективности их реализации.

Лидер "Барселоны" молучил самый высокий рейтинг – индекс xG 41. Вторым стал нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн (индекс xG 27,6), а тройку замкнул Антуан Гризманн из "Атлетико".

Любопытно, что звездный футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в этом списке только 15-й (индекс xG 10). Также стоит отметить, что рейтинг Арица Адуриса ("Атлетик"), Карима Бензема ("Реал"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и Эдина Джеко имеет отрицательное значение.

Ранее мы писали, что Роналду спел в авто вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим. Семейное видео португалец разместил на своей странице в соцсети.

Напомним, что Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании. Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала".

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Источники: Sport.ru , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.