Лионель Месси – самый эффективный нападающий Европы, Роналду только 15-й
В первую тройку вошли Гарри Кейн и Антуан Гризманн
Нападающий "Барселоны" Лионеоль Месси признан самым эффективным бомбардиром Европы за последние четыре сезона. Рейтинг составлен на основе данных авторитетной британской статистической компании Opta.
Цель исследования - проранжировать по эффективности 30 лучших голеадоров, которые выступают в ведущих пяти лигах Старого света. Оценивая игроков, эксперты отталкивались от качества моментов и эффективности их реализации.
Лидер "Барселоны" молучил самый высокий рейтинг – индекс xG 41. Вторым стал нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн (индекс xG 27,6), а тройку замкнул Антуан Гризманн из "Атлетико".
Любопытно, что звездный футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в этом списке только 15-й (индекс xG 10). Также стоит отметить, что рейтинг Арица Адуриса ("Атлетик"), Карима Бензема ("Реал"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и Эдина Джеко имеет отрицательное значение.
Ранее мы писали, что Роналду спел в авто вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим. Семейное видео португалец разместил на своей странице в соцсети.
Напомним, что Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании. Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Лионель Месси – самый эффективный нападающий Европы, Роналду только 15-й". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду поет за рулем "Роллс Ройса": португалец поделился семейным видео из авто
Португалец похвастался своими талантами вне футбольного поля
Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании
Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала"
Роналду показал, как учит сынишку забивать правой: милое видео из дома Криштиану
Сын португальца, которому нет и двух годиков, уже демонстрирует шикарнейший удар
Крупнейший налоговый скандал в истории футбола: Роналду проиграл суд немецкому журналу
Португалец требовал, чтобы издание удалило материал о нем