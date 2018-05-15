Лионель Месси – самый полезный игрок в топ-лигах Европы

Сегодня, 19:05

Криштинау Роналду оказался только на 16-м месте

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.

На втором месте в данном рейтинге расположился полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва, на третьем – форвард "Ювентуса" Пауло Дибала. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду разделил 16-е место в списке лучших игроков с форвардом "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона"),

2. Давид Сильва ("Манчестер Сити"),

3. Пауло Дибала ("Ювентус"),

4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"),

5. Николас Отаменди ("Манчестер Сити"),

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль"),

6. Фернандиньо ("Манчестер Сити"),

8. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"),

9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"),

10. Роберт Левандовски ("Бавария").

Ранее мы писали, что Месси опередил Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Среди тренеров больше всех зарабатывает Жозе Моуринью.
чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии, чемпионат Германии, Криштиану Роналду, Лионель Месси

Вы сейчас просматриваете новость "Лионель Месси – самый полезный игрок в топ-лигах Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

Криштиану Роналду заплатит 30 миллионов, чтобы избежать тюремного заключения

Вчера, 16:33

Португальского футболиста обвиняют в неуплате налогов

Футбол

Сто тысяч болельщиков пришли на чемпионский парад "Манчестер Сити"

Сегодня, 10:51

Клуб в Премьер-лиге установил рекорды по очкам, победам и забитым голам
Загрузка...

Футбол

Томас Тухель. Фото AFP

"ПСЖ" назвал имя нового главного тренера

Сегодня, 16:19

Немецкий специалист с нетерпением ждет первый матч на "Парк де Пренс"

Футбол

Андрей Ярмоленко. Фото AFP

"Боруссия" попытается летом продать Андрея Ярмоленко

Вчера, 15:42

Украинец из-за травмы пропустил почти всю вторую часть сезона

Футбол

Боатенг забил трижды. Фото Twitter

Впервые за 13 лет игрок оформил хет-трик в ворота "Барселоны"

Вчера, 13:10

Эммануэл Боатенг помог "Леванте" обыграть каталонцев

Футбол

Фото AFP

Обзор еврочемпионатов: Германия прощается с "динозавром", а в Англии короновали Салаха

Вчера, 11:40

Англия и Германия ушли в отпуск, в Италии, Испании и Франции осталось провести последний тур
Загрузка...