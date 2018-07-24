Лионель Месси сбежал в море от толпы болельщиков

Футбольные болельщики помешали нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси провести отдых на испанском острове Форментера.

"Обедали на острове, оказалось одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал. Вот, что было дальше", – рассказал один из российских туристов, находящихся на месте событий и опубликовавший видеозапись, на которой видно, как 31-летний аргентинец пытается скрыться от толпы фанатов и уходит в море.

A post shared by Вячеслав Зубарев (@viacheslav_zubarev) on Jul 22, 2018 at 3:24am PDT

На чемпионате мира по футболу, который прошел в России, сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, где проиграла будущим победителям турнира команде Франции. Месси принял участие в четырех матчах, забив один мяч и сделав две голевые передачи.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.