Лионель Месси сказал новому тренеру "Барселоны", что уходит из команды

Аргентинец недоволен положением дел в клубе и хочет сменить обстановку

Сегодня состоялась встреча лидера "Барселоны" Лионеля Месси с новым главным тренером команды Рональдом Куманом. Как сообщает радиостанция RAC1, аргентинец дал понять тренеру, что хочет покинуть команды.

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По информации источника, Куман представил Месси свой проект развития команды. В ответ аргентинец признался, что на данный момент не видит ясного будущего для "Барселоны". Игрок выразил свое недовольство ситуацией в клубе после поражения от "Баварии" со счетом 2:8 и дал ему понять, что сейчас больше склоняется к уходу из клуба.

Несмотря на свое решение, Месси также осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться, учитывая его контрактные условия. Напомним, что соглашение футболиста с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Пока в клубе не дают какую-либо оценку встреча игрока с тренером.

Ранее другой лидер "Барселоны" после разгрома от "Баварии" готов покинуть команду: "Мы достигли дна". Испанский защитник Жерар Пике уверен, что клубу нужны изменения, и он имеет в виду не только нового тренера.

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" в Лиге чемпионов:

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