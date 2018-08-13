Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории "Барселоны"

Суперкубок Испании стал для аргентинского нападающего 33-м трофеем, завоеванным в составе каталонского клуба

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вышел на чистое первое место по количеству завоеванных титулов в составе "Барселоны" в истории клуба, сообщается на официальном сайте каталонцев. "Барселона" в воскресенье в матче за Суперкубок Испании победила "Севилью" со счетом 2:1.

Для 31-летнего Месси этот титул стал 33-м в составе "Барселоны". Аргентинец вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя Андреса Иньесту, который выиграл 32 трофея. Иньеста покинул "Барселону" по окончании сезона-2017/18 и перешел в японский клуб "Виссел Кобе".

В составе "Барселоны" Месси выигрывал 4 Лиги чемпионов, 9 раз Ла Лигу, брал 6 Кубков Испании, 8 испанских Суперкубков, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.