"Лиону" грозит исключение из еврокубков
Французский клуб нарушил регламент при условном наказании
Французскому "Лиону" могут грозить серьезные санкции в связи с открытым дисциплинарным делом по поводу поведения болельщиков на матче с московским ЦСКА в Лиге Европы.
У французского клуба уже есть двухлетнее условное отстранение от еврокубков, полученное им в апреле 2017 года за беспорядки на матче с "Бешикташем".
Согласно регламенту УЕФА, если в течение условного срока клуб вновь нарушает регламент, то условные меры становятся реальными. "Лиону" вменяется плохое поведение болельщиков: бросание предметов, использование пиротехники, беспорядки, расистское поведение, заблокированные проходы.
Заседание по делу "Лиона" состоится 31 мая.
Напомним, что французский клуб по сумме двух матчей уступил ЦСКА. В Москве "Лион" выиграл – 1:0, однако затем проиграл в домашнем поединке – 2:3.
Перед ответной игрой 1/8 финала в Лионе произошли беспорядки с участием футбольных фанатов. В результате столкновений восемь французских полицейских получили ранения.
Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи. Европа уже устала от выходок российских хулиганов.
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