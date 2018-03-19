"Лиону" грозит исключение из еврокубков

Сегодня, 22:54

Французский клуб нарушил регламент при условном наказании

Беспорядки в Лионе. Фото AFP
Беспорядки в Лионе. Фото AFP

Французскому "Лиону" могут грозить серьезные санкции в связи с открытым дисциплинарным делом по поводу поведения болельщиков на матче с московским ЦСКА в Лиге Европы.

У французского клуба уже есть двухлетнее условное отстранение от еврокубков, полученное им в апреле 2017 года за беспорядки на матче с "Бешикташем".

Согласно регламенту УЕФА, если в течение условного срока клуб вновь нарушает регламент, то условные меры становятся реальными. "Лиону" вменяется плохое поведение болельщиков: бросание предметов, использование пиротехники, беспорядки, расистское поведение, заблокированные проходы.

Заседание по делу "Лиона" состоится 31 мая.

Напомним, что французский клуб по сумме двух матчей уступил ЦСКА. В Москве "Лион" выиграл – 1:0, однако затем проиграл в домашнем поединке – 2:3.

Перед ответной игрой 1/8 финала в Лионе произошли беспорядки с участием футбольных фанатов. В результате столкновений восемь французских полицейских получили ранения.

Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи. Европа уже устала от выходок российских хулиганов.
болельщики, еврокубки, Лион Франция

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Источник:

Сегодня|Спорт

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