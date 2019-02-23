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Лишенный капитанской повязки футболист "Интера" получил предложение о повышении зарплаты

Сегодня, 12:58

"Интер" предлагает Мауро Икарди контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год, но он хочет 7,5 плюс бонусы

Мауро Икарди и Ванда Нара
Мауро Икарди и Ванда Нара. Фото: Instagram.com
Лишенный капитанской повязки футболист "Интера" получил предложение о повышении зарплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/126/6f8/5c71266f83c4d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/126/6f8/5c71266f83c4d.jpg Футбол "Интер" предлагает Мауро Икарди контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год, но он хочет 7,5 плюс бонусы

"Интер" готов предложить новый контракт форварду Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ. Ранее нападающий был лишен капитанской повязки. По неофициальной информации, аргентинец, якобы, подписал предварительный контракт с "Ювентусом". Также сообщалось о проблемах в переговорах по новому соглашению. Нападающий пропустил три последних матча команды и, скорее всего, не примет участие и в следующей игре с "Фиорентиной".

По данным Corriere dello Sport, "Интер" предлагает контракт на четыре года с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год. Форвард же хочет зарабатывать 7,5 миллионов в год без учета бонусов, которые могут увеличить эту сумму до 10 миллионов. Переговоры от имени нападающего ведет его супруга и агент Ванда Нара.

26-летний форвард в текущем сезоне провел 28 матчей за "Интер" и забил 15 мячей при трех голевых передачах. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.

А теперь, по данным итальянских СМИ, Ванда снова готова переметнуться к другому игроку! Сoronamagazine пишет, что Ванда Нара изменяет Икарди с его одноклубником – хорватским полузащитником Марцело Брозовичем.

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Тег контракт, футболист, чемпионат Италии, Интер Италия, Мауро Икарди

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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