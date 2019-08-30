Литва объявила состав на футбольные матчи против Украины и Португалии

сборная Литвы / Фото: lff.lt

Сборная Литвы в ближайших домашних матчах отбора Евро-2020 сыграет против Украины и Португалии. Матч против команды Андрея Шевченко состоится седьмого сентября. Кстати, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24 футболистов, которых смогут задействовать в предстоящих матчах.

Наставник Литвы вызвал 23-х игроков.

Вратари: Эрнестас Шеткус ("Хапоэль" Б-Ш, Израиль), Эмилиус Зубас ("Бней-Иегуда", Израиль), Витаутас Черняускас (ЦСКА, Болгария).

Защитники: Миндаугас Палионис ("Ян Регенсбург", Германия), Линас Климавичюс ("Динамо", Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс ("Тобол", Казахстан), Эдвинас Гирдвайнис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас ("Судува"), Эгидиус Вайткунас ("Жальгирис" К), Роландас Баравикас, Миколюнас (оба – "Жальгирис" В).

Полузащитники: Викинтас Сливка ("Хиберниан", Шотландия), Донатас Казлаускас ("Ритеряй"), Мантас Куклис ("Жетысу", Казахстан), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас (оба – "Судува"), Деймантас Петравичюс ("Окжетпес", Казахстан), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас (оба – "Жальгирис" В), Артурас Жулпа ("Тобол", Казахстан).



Нападающие: Федор Черных ("Оренбург", Россия), Паулюс Голубицкас ("Судува"), Каролис Лаукжемис ("Истра 1961", Хорватия).

Сборная Украины уверенно лидирует в отборочной группе, набрав 10 очков после четырех матчей. У Литвы один пункт и последнее место.

Напомним, что через три дня после матча с литовцами Украина в Днепре проведет товарищеский матч с Нигерией. Впервые наша команда встретится с трехкратным победителем Кубка Африки.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

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