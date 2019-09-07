Литва – Украина: аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский довольно неожиданно признан аналитиками компании InStat лучшим игроком матча отбора Евро-2020 Литва – Украина, который состоялся в субботу в Вильнюсе и завершился уверенной победой команды Андрея Шевченко со счетом 3:0.
По индексу InStat, учитывающему различные тактико-технические действия игроков, Руслан Малиновский набрал 383 балла, опередив Марлоса (360 баллов) и Виталия Миколенко (306 баллов).
Отметим, что Малиновский отличился голом, забив литовцам шикарным дальним ударом:
Между тем в опросе на лучшего игрока сборной Украины в матче против Литвы, который проводит наш сайт, уверенно лидирует Марлос, который в Вильнюсе отличился не только изысканным голом, но и изумительной результативной передачей на Зинченко.
Смотрите, как Марлос ассистировал и забивал в игре с Литвой
Как сообщалось ранее, Зинченко после матча с Литвой посвятил гол маме и пригрозил Месси. Английский легионер украинской сборной нашел рецепт, как забивать больше звезды "Барселоны".
Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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