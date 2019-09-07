Литва – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2020

Список трансляций поединка команды Андрея Шевченко в Вильнюсе на ТВ и в интернете

Шева и Яремчук готовы к бою / Фото: Getty Images

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу может еще на шаг приблизиться к выходу в финальную часть Евро-2020. Команда Андрея Шевченко, лидирующая в своей отборочной группе с 10 очками после 4 матчей, в Вильнюсе играет с аутсайдером квалификации Литвой. Начало поединка, который пройдет на неудобном для украинцев искусственном покрытии, – в 19:00. Онлайн Литва – Украина смотрите в трансляции на нашем сайте.

Букмекеры о матче Литва – Украина 7 сентября. Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинцев – несмотря на фактор искусственного поля. На победу команды Шевченко установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.00, на победу Литвы - 12.50. Таким образом вероятность выигрыша матча украинцами оценивается в 73 процента, ничьей – в 19 процентов, выигрыша литовцев - в 8 процентов.

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Где смотреть матч Литва – Украина 7 сентября. Матч сборных Литвы и Украины в прямом эфире покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, поединок можно посмотреть вживую на oll.tv (в подписке). Онлайн матча Литва – Украина также доступен на нашем сайте с повторами голов и лучших моментов игры.

Как мы писали ранее, Шева будет мстить Литве за Блохина: Пятов раскрыл еще один подтекст матча отбора. 12 лет назад в квалификации чемпионата Европы наши уступили в Каунасе – 0:2. "Будем исправляться" – обещает голкипер украинской сборной.

Кроме того, сообщалось, что тренер 130-й сборной в рейтинге ФИФА пригрозил обыграть Украину. "Быть маленьким еще не значит быть слабым", – заявил накануне игры с украинцами наставник прибалтийцев Вальдас Урбонас

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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