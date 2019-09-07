Литва – Украина и другие матчи субботы в отборе на Евро-2020

В Европе проходят семь поединков квалификации в финальную часть чемпионата Европы

/ Фото: ФФУ

В субботу состоятся семь матчей отборочного турнира Евро-2020. Главным поединком дня станет встреча в группе В, где Украина сыграет с Литвой. Мы проведем онлайн матча Литва – Украина на нашем сайте.

Кстати, уже известен стартовый состав сборной Украины и Литвы на матч отбора на Евро-2020. Встреча начнется в 19:00,

Отбор Евро-2020. Суббота, 7 сентября

Группа А.

16.00. Косово – Чехия 2:1

19.00. Англия – Болгария

ТК – Футбол 2

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Группа В.

19.00. Литва – Украина

ТК – Футбол 1

21.45. Сербия – Португалия

ТК – Футбол 2

Группа H.

19.00. Исландия – Молдова.

21.45. Турция – Андорра

21.45. Франция – Албания

ТК – Футбол 1

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинцев. На нее установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.00, на победу Литвы – 12.50. Таким образом, вероятность выигрыша матча украинцами оценивается в 73 процента, ничьей – в 19 процентов, выигрыша литовцев – в 8 процентов.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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