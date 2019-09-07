Литва – Украина и другие матчи субботы в отборе на Евро-2020

В субботу состоятся семь матчей отборочного турнира Евро-2020. Главным поединком дня станет встреча в группе В, где Украина сыграет с Литвой. Мы проведем онлайн матча Литва – Украина на нашем сайте.
Кстати, уже известен стартовый состав сборной Украины и Литвы на матч отбора на Евро-2020. Встреча начнется в 19:00,
Отбор Евро-2020. Суббота, 7 сентября
Группа А.
16.00. Косово – Чехия 2:1
19.00. Англия – Болгария
ТК – Футбол 2
Группа В.
19.00. Литва – Украина
ТК – Футбол 1
21.45. Сербия – Португалия
ТК – Футбол 2
Группа H.
19.00. Исландия – Молдова.
21.45. Турция – Андорра
21.45. Франция – Албания
ТК – Футбол 1
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".
Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинцев. На нее установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.00, на победу Литвы – 12.50. Таким образом, вероятность выигрыша матча украинцами оценивается в 73 процента, ничьей – в 19 процентов, выигрыша литовцев – в 8 процентов.
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Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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