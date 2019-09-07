Литва – Украина: видео голов и обзор матча отбора Евро-2020 в Вильнюсе

Зинченко празднует гол / Фото: Getty Images

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проводит пятый матч отбора на Евро-2020. Команде Андрея Шевченко в Вильнюсе противостоит 130-я сборная рейтинга ФИФА – Литва. В предыдущей официальной встрече с литовцами, в 2007-м, Андрей Шевченко еще в качестве игрока сенсационно проиграл прибалтийцам – 0:2. Теперь пришла пора брать Шеве реванш уже в качестве тренера.

ЛИТВА – УКРАИНА – 0:2 (Зинченко, 7, Марлос, 27)

Уже на 7-й минуте Украина забивает быстрый мяч. Марлос тончайшей передачей прорвал офсайдную ловушку в исполнении Литвы, и Зинченко мастерски реализовал выход один на один! Так счет в матче Литва – Украина стал 0:1!!! Кстати, как рассказала в эфире канала "Футбол 1" девушка Александра Зинченко Влада, сегодня у мамы игрока "МанСити" – день рождения. Гол Зинченко в ворота Литвы посвящается ей, как это было и год назад, когда Александр поразил ворота Чехии.

На 27-й минуте Марлос делает счет 2:0 в пользу Украины, добавляя гол к сделанной ранее результативной передаче. Успехом увенчался высокий прессинг команды Шевченко, благодаря которому натурализованный бразилец вышел на удобную для себя ударную позицию и, несмотря на отчаянные подкаты двух литовских защитников, положил мяч с линии штрафной своей волшебной левой ногой аккурат в нижний уголок ворот хозяев. Украина ведет - 2:0!!!

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Матч продолжается...

Как мы писали ранее, скандальный бразилец Неймар сыграл впервые в сезоне. И сразу же забил гол. Нападающий "ПСЖ" принял участие в товарищеском матче сборной Бразилии против Колумбии, который завершился вничью 2:2.

Также сообщалось, что экс-украинец и Бейл принесли Уэльсу победу над Азербайджаном (2:1). Счет в матче был открыт после гола в собственные ворота в исполнении игрока "Александрии" Павла Пашаева, сменившего несколько лет назад украинское гражданство на азербайджанское.

Смотрите, как Украина обыгрывала Сербию и Люксембург в отборе на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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