"Ливерпуль" – "Арсенал": онлайн матча третьего тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Арсенал / Фото: Instagram

В третьем туре чемпионата Англии обладатель Лиги чемпионов "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал". Матч пройдет 24 августа на "Энфилде".

"Ливерпуль" – "Арсенал" 0:0

Новый сезон для "Ливерпуля" начался не только с матчей английской Премьер-Лиги (АПЛ), но еще и двух поединков за Суперкубки – УЕФА и Англии.

Во встрече за Суперкубок страны, которая была для "красных" первым официальным поединком в сезоне, команда по пенальти уступила "Манчестер Сити".

Матч за Суперкубок Европы также завершился серией пенальти, но здесь повезло уже "Ливерпулю". После ничьей в игре с "Челси" в основное и дополнительное время по пенальти мерсисайдцы выиграли со счетом 5:4. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" был доступен в трансляции на нашем сайте.

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Для "Арсенала" сезон начался чуть позже, чем для "Ливерпуля", а график у команды Унаи Эмери на старте сезона был не таким плотным. "Канониры" провели два матча в АПЛ и в обоих одержали победы с минимальным преимуществом. На выезде "Арсенал" выиграл у "Ньюкасла" (1:0), а на своем поле разобрался с "Бернли" (2:1).

Безоговорочным фаворитом предстоящего матча, по версии букмекеров, является мерсисайдский клуб. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,75. На успех "Арсенала" можно поставить с коэффициентом 6,25.

После двух туров "Арсенал" лидирует в АПЛ наряду с "Ливерпулем". "Канониры" уступают первое место только по разнице забитых и пропущенных мячей. Последний матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" на "Энфилде" завершился разгромной победой мерсисайдцев – 5:1.

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

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