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"Ливерпуль" – "Челси": где смотреть поединок Суперкубка УЕФА

Сегодня, 14:29

Матч пройдет в Турции

Суперкубкок УЕФА пройдет тут

Суперкубкок УЕФА пройдет тут / Фото: Instagram

В среду, 14 августа, в Стамбуле пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся триумфатор Лиги чемпионов прошлого сезона "Ливерпуль" и победитель Лиги Европы "Челси".

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Ливерпуль, который в июне в шестой раз завоевал Кубок европейских чемпионов, в шестой раз сразится и за Суперкубок УЕФА. Этот трофей "красные" уже выигрывали трижды. Для "Челси" это будет четвертый поединок за Суперкубок УЕФА. Два последних "аристократы" проиграли.

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У "Ливерпуля" не сможет принять участие в матче Алиссон Бекер. Ключевой игрок Юргена Клоппа травмировался в первом туре чемпионата Англии. Челси не сможет рассчитывать на Ван Гинкела, Джеймса, Лофтус-Чика, Рюдигера и Хадсона-Одои. Отметим, что в прямой трансляции поединок Суперкубка УЕФА покажет, начиная с 22:00, телеканал "Футбол 1". 

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Ранее мы писали, что футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов.

Смотрите, как "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл другой английский клуб - "Тоттенхэм".

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челси Ливерпуль суперкубок УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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