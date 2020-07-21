"Ливерпуль" – "Челси": онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

В заключительном матче 37-го тура чемпионата Англии в среду на стадионе "Энфилд" встречаются "Ливерпуль" и "Челси". В 22:15 стартует предпоследний поединок для этих команд в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Мы проводим текстовый онлайн матча "Ливерпуль" – "Челси" с фото и комментариями важных моментов игры.

"Ливерпуль" – "Челси"

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У команд совершенно разная мотивация. "Ливерпуль" досрочно гарантировал себе чемпионский титул и может играть в свое удовольствие. Этот матч станет последним для команды Юргена Клоппа в этом сезоне на домашней арене, но разделить успех со зрителями все равно не получится – матчи из-за коронавируса проводятся при закрытых трибунах.

А вот для "Челси" матч имеет серьезную турнирную мотивацию – команда все еще не гарантировала себе место в Лиге чемпионов. На две оставшихся путевки в группу самого престижного клубного турнира мира претендуют четыре команды: "Челси" (63 очка, 2 матча), "Лестер" (62 очка, 1 матч), "МЮ" (62 очка, 2 матча) и "Вулверхэмптон" (59 очков, 1 матч).

"Ливерпуль" – "Челси": прогноз букмекеров

Эксперты называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 2.05, тогда как ставку на победу "Челси" можно сделать с котировкой 3.55, на ничью – 3.80.

Аналитики букмекерских контор подсчитали вероятность результата матча: победа "Ливерпуля" 47 процентов, ничья 26 процентов, победа "Челси" 27 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей, с вероятностью в 61 процент их будет забито три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.57, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.40.

Вероятные авторы голов в каждой команде:

Мохамед Салах, "Ливерпуль" – 2.30 (коэффициент на "забьет гол")

Садио Мане, "Ливерпуль" – 2.70

Роберто Фирмино, "Ливерпуль" – 3.15

Оливье Жиру, "Челси" – 3.15

Кристиан Пулишич, "Челси" – 4.00

Виллиан, "Челси" – 4.25

"Ливерпуль" – "Челси": сравнение составов

Обе команды – среди лидеров в мире по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе. "Ливерпуль" по этому показателю занимает третье место в мире (986 миллионов евро) после "Манчестер Сити" (991 млн) и "Реала" (1,03 млрд). "Челси" занимает шестое место (830 млн).

Самые дорогие футболисты в составе "Ливерпуля" – Мохамед Салах и Садио Мане, которых оценивают в 120 миллионов евро каждого. А 21-летний защитник Трент Александер-Арнольд оценивается в 99 миллионов.

В составе "Челси" самый дорогостоящий – 29-летний центральный полузащитник Н'Голо Канте, которого оценивают в 80 миллионов евро.

"Ливерпуль" – "Челси": где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, также посмотреть игру в повторе можно будет на этом же канале на следующий день в 08:15, а также в пятницу в 23:15. Смотреть канал Setanta Sports Ukraine можно на сервисе OLL.TV.

"Ливерпуль" до карантина вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв в ответном поединке мадридскому "Атлетико" в дополнительное время:

"Челси" успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв на своем поле "Баварии" со счетом 0:3. Теперь шансов на выход в четвертьфинал у англичан немного:

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