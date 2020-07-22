"Ливерпуль" – "Челси": прогноз на суперматч предпоследнего тура в Англии

С вероятностью в 27 процентов "Челси" сможет на выезде победить чемпиона и гарантировать себе место в Лиге чемпионов

Если лондонский "Челси" сегодня в предпоследнем туре чемпионата Англии обыграет чемпиона Премьер-лиги "Ливерпуль", то гарантирует себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, а с ним и приличные призовые от УЕФА. Матч начнется в 22:15, а смотреть "Ливерпуль" – "Челси" онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции. Матч в прямом эфире также можно смотреть на сервисе OLL.TV.

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Аналитики букмекерских контор называют хозяев фаворитами матча: коэффициент на победу "Ливерпуля" равен 2.05, на победу "Челси" – 3.55, на ничью – 3.80. Эксперты подсчитали вероятность результата матча: победа "Ливерпуля" – 47 процентов, ничья – 26 процентов, победа "Челси" – 27 процентов.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей, с вероятностью в 61 процент их будет забито три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.57, а на "меньше 2,5 гола" он составляет 2.40.

Вероятные авторы голов в каждой команде:

Мохаммед Салах, "Ливерпуль" – 2.30 (коэффициент на "забьет гол")

Садио Мане, "Ливерпуль" – 2.70

Роберто Фирмино, "Ливерпуль" – 3.15

Оливье Жиру, "Челси" – 3.15

Кристиан Пулишич, "Челси" – 4.00

Виллиан, "Челси" – 4.25

Напомним, что на две оставшиеся путевки в группу самого престижного клубного турнира мира претендуют четыре команды: "Челси" (63 очка, осталось 2 матча), "Лестер" (62 очка, 1 матч), "МЮ" (62 очка, 2 матча) и "Вулверхэмптон" (59 очков, 1 матч).

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"Ливерпуль" до карантина вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв в ответном поединке мадридскому "Атлетико" в дополнительное время:

"Челси" успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв на своем поле "Баварии" со счетом 0:3. Теперь шансов на выход в четвертьфинал у англичан немного:

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