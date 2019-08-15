"Ливерпуль" – "Челси": видео голов и обзор матча за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" проходит матч за первый еврокубковый трофей в сезоне: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сражается с обладателем кубка Лиги Европы "Челси" за Суперкубок УЕФА. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" доступен в трансляции на нашем сайте.

Счет в матче "Ливерпуль" – "Челси" был открыт на 36-й минуте. Французский форвард "Челси" Оливье Жиру получил пас из глубины от Пулишича и с левой пробил рядом с левой ногой вратаря "Ливерпуля" Адриана. Так "Челси" повел – 1:0.

На 48-й минуте "Ливерпуль" сравнял счет. Фабиньо откликнулся на заброс в штрафную и носком скинул мяч на Мане, тот с первой попытки угодил в кипера, а затем уже затолкал мяч в сетку. Ничья – 1:1. С таким счетом закончилось основное время – игра перетекла в экстра-таймы.

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На 95-й минуте Мане вывел "Ливерпуль" вперед. Садио обыгрался на левом фланге с Фирмино, а сам рванул в штрафную, Роберто добежал почти до лицевой линии и отдал пас назад на Мане, а тот мощно пробил в дальнюю девятку. Так счет стал 2:1 в пользу "Ливерпуля".

На 101-й минуте счет снова стал равным – 2:2. Жоржиньо легко переиграл кипера "Ливерпуля" Адриана с пенальти", пробив после небольшой паузы...

Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил. В июле Фраппар работала в финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии, а с прошлого сезона регулярно судит матчи высшей лиги Франции.

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

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