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"Ливерпуль" – "Фламенго": букмекеры больше верят в победу команды Клоппа

21 декабря, 15:00

Прогноз на матч клубного чемпионата мира

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" / Фото: AFP

В субботу, 21 декабря, станет известен триумфатор чемпионата мира среди клубов, проходящего в Катаре. В решающем поединке на арене "Халифа" в Дохе сойдутся победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" и обладатель Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго". На нашем сайте будет доступен онлайн поединка "Ливерпуль" – "Фламенго".

Букмекерские конторы не верят в бразильский клуб и отдают предпочтение английскому гранду. Так, на команду Клоппа можно поставить с коэффициентом в 1,48. Ничья оценивается в 4,95, а вот победа "Фламенго" оценивается в 5,40.

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Интересно, что призовой фонд клубного чемпионата мира составляет 16,5 млн долларов. Победитель получит пять млн, финалист – четыре млн. Третье место оценивается в 2,5 млн, четвертое – в два млн.

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Ранее мы рассказывали, что "Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира. Мерсисайдцы с трудом переиграли мексиканский "Монтеррей", забив победный мяч в добавленное время.

Смотрите, как "Зальцбург" и "Ливерпуль" играли между собой в Лиге чемпионов:

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Ливерпуль Фламенго клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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